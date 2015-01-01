पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:बरामदों में नहीं कमरों में लगेंगी कक्षाएं, ठंड और शोर के कारण नहीं हो पा रही थी पढ़ाई

कैथल2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय को कमरे दिए जाने से परेशान थे कॉलेज के विद्यार्थी

राजकीय कॉलेज में अब कक्षाएं बरामदों की बजाय फिर से कमरों में लगेंगी। बरामदे में कक्षाएं लगने के कारण ठंड और शोर से पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। एसएफआई ने दावा किया है कि संगठन के विरोध के बाद ही अब कॉलेज प्रशासन ने कमरों में कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए हैं।

एसएफआई के कॉलेज के इकाई सचिव अजय बहादुर ने बताया कि पिछले काफी समय से कॉलेज के कई कमरों का महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा इस्तेमाल किए जाने के चलते कॉलेज के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। बरामदों में बाहरी शोर होने व ब्लैकबोर्ड व अन्य सुविधाएं न होने के चलते पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा था।

छात्रों की इस समस्या को उठाते हुए छात्र संगठन ने कई बार कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें छात्रों की समस्या से अवगत कराया व ज्ञापन दिए। आखिरकार मंगलवार को कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को कक्षाएं लगवाने के लिए 8 कमरे व एक लैब दी गई। संगठन के कॉलेज अध्यक्ष शोभित ढुल व उपाध्यक्ष विजय नरवल ने छात्रों को बधाई दी। इस मौके पर अंजु, मंजु, कविता, नंदनी, मनीषा, पूजा, अमृत गिल, विजय, साहिल, अमन, गुरमीत व रवि मौजूद रहे।

दोपहर को धूप खिलने से राहत, शाम होते होते तापमान गिरने से फिर बढ़ी ठंडक

मंगलवार दोपहर को धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन शाम होते होते पारा फिर गिरने लगा। शुक्रवार व शनिवार को बूंदाबांदी के बाद से अचानक तापमान कई डिग्री तक गिरने और ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 15.4 और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्यिस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और अभी न्यूनतम तापमान और गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं रविवार से फिर से बादलवाई और हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डाॅ. रमेश वर्मा का कहना है कि ठंड फसलों के लिए भी जरूरी है और गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें