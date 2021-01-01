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कोविड-19:कोरोना के 4 केस मिले, 2 मरीज हुए स्वस्थ, 15 एक्टिव

कैथल2 घंटे पहले
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रविवार को जिले में कोरोना के चार नए केस मिले और मरीजों का आंकड़ा 3866 पहुंच गया है। शनिवार को कोई केस नहीं मिला था। वहीं दो मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 3797 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़कर 15 हो गई है। इनका जिला नागरिक अस्पताल के कोरोना वार्ड, होम आइसोलेशन व अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिले में अब तक कोरोना से 54 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब डेढ़ लाख मरीजों की जांच हो चुकी है। जिले में पिछले कुछ दिनों में नए मरीज मिलने की दर में कमी आई है और रिकवरी रेट में सुधार हुआ है।

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