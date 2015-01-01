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नोटिस जारी:सीटीएम ने जिला अस्पताल में की छापेमारी 16 डाॅक्टर समेत 63 कर्मी गैरहाजिर मिले

कैथल2 घंटे पहले
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सीटीएम सुरेश राविश ने जिला अस्पताल में सुबह 9:27 बजे छापेमारी की। इस दौरान 16 डाॅक्टर्स समेत 63 अधिकारी व कर्मचारी गैरहाजिर मिले। सभी को सीटीएम कार्यालय से शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अगर जवाब नहीं मिला तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यालय को लिखा जाएगा।

सीटीएम ने बताया कि सुबह वे अस्पताल में सुविधाओं और सफाई के निरीक्षण के लिए पहुंचा था। जांच करने पर काफी संख्या में डाॅक्टर्स समेत स्टाफ सदस्य गैरहाजिर थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित नहीं करते तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।

छापेमारी की किसी को नहीं थी जानकारी

सीटीएम सुरेश राविश ने छापामारी से पहले इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। उन्होंने कहा कि अगर निरीक्षण की जानकारी पहले से दे दी जाती तो अधिकारी व कर्मचारियों को पहले से इसका पता चल जाता है। भविष्य में भी इसी तरह का औचक निरीक्षण किया जाएगा और कार्यालयों में न मिलने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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