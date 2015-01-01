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धीमी पड़ी जांच की रफ्तार:डीसी ने दिए कोरोना की जांच बढ़ाने के आदेश, स्वास्थ्य विभाग के पास 15 दिन से एंटीजन किट स्टॉक ही नहीं

कैथल2 घंटे पहले
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दुकानदारों के सैंपल लेते स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य।

डीसी बार बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की जांच बढ़ाने के आदेश दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास पिछले 15 दिनों से एंटीजन किट का स्टॉक ही खत्म है। स्टोर में एक भी एंटीजन किट नहीं बची है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सप्ताह पहले 10 हजार एंटीजन किट की डिमांड भेजी गई है, लेकिन अब तक नहीं मिल पाई हैं। एंटीजन किट खत्म होने का असर सीधा कोरोना की जांच पर पड़ा है।

पिछले 10 दिनों में विभाग द्वारा कोरोना की जांच के लिए रोजाना 530 सैंपल लिए गए हैं, जबकि सितंबर में ये आंकड़ा 818 और अक्टूबर में 730 था। यानि अक्टूबर व सितंबर में करीब 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा मरीजों की जांच हो रही थी। पिछले 10 दिनों में एंटीजन किट से सिर्फ 121 सैंपल लिए गए हैं, यानि हर रोज करीब 12 लोगों की जांच की गई है। जबकि उससे पहले 108 दिनों तक किट से औसतन रोजाना 330 लोगों की जांच की गई।

जांच ही नहीं, 20 मिनट में रिपोर्ट भी मिल रही थी

एंटीजन किट खत्म होने से सिर्फ जांच ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि रिपोर्ट के लिए विभाग और मरीजों को 24 से 48 घंटें तक इंतजार करना पड़ रहा है। कैथल में अब तक कोरोना की जांच के लिए लैब नहीं बन पाई है और सैंपल दूसरे जिलों में बनी लैब में भेजे जाते हैं। इससे पर अत्यधिक खर्च के साथ ही रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। जबकि एंटीजन किट से जांच में 20 मिनट में ही रिपोर्ट मिल जाती थी। इससे कांटेक्ट ट्रेसिंग काफी हद तक आसान हो गई थी और संक्रमण को रोकने में मदद मिली थी।

डीसी बोले-कोरोना से बचाव के लिए बनाएं विशेष प्लान

डीसी सुजान सिंह ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को जांच बढ़ाने के साथ ही विशेष प्लान बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित विभागों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने और मास्क डालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अधिक केस मिले हैं उन क्षेत्रों में टीम भेजकर कोरोना के सैंपल करवाए जाएं। कोविड के सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों की निरंतर निगरानी की जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को भी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कर्मचारियों की ड्यूटी बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

एंटीजन किट खत्म होने से जांच प्रभावित नहीं हो रही है। आरटीपीसीआर से अधिक से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। -डाॅ. नीरज मंगला, डिप्टी सिविल सर्जन एवं कोविड 19 के नोडल अधिकारी।

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