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मीटिंग:डीसी ने ली अधिकारियों की बैठक, बोले-30 नवंबर तक ई-ऑफिस की प्रक्रिया कर लें पूरी, 10 दिसंबर को लाइव करनी होंगी फाइलें

कैथल2 घंटे पहले
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25 दिसंबर सुशासन दिवस पर सभी विभागों की फाइलों को ऑनलाइन किया जाएगा। जिसके तहत सभी विभागों के अधिकारी ऑनलाइन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करें। विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में ई-ऑफिस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इस कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये आदेश डीसी सुजान सिंह ने दिए हैं। वे इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

बैठक में न आने वाले विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के भी उन्होंने आदेश दिए हैं। डीसी ने कहा कि सभी अधिकारी ई-ऑफिस कार्य को प्राथमिकता से लें तथा कोई भी लापरवाही न बरतें। इसकी पूरी प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूर्ण करें। 10 दिसंबर तक सभी फाइलों को लाइव करना सुनिश्चित करें। एक क्लिक पर मुख्यालय पर भी देख सकेगा फाइल: सरकारी कार्यालयों में पूरा डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा और क्लीक करते ही प्रत्येक फाइल अधिकारी के साथ-साथ मुख्यालय में बैठे अधिकारी के समक्ष होगी।

इससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता आएगी और सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे हो सकेंगे। ई-ऑफिस में प्रयोग होने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्यालय डिमांड अवश्य भेजें। इस मौके पर एसडीएम डॉ. संजय कुमार व शशि वसुंधरा, नगराधीश सुरेश राविश, सीएमजीजीए पांखुरी गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी प्रशांत, डीएफओ राजीव तेजियान, डीईओ शमशेर सिरोही, डीआईओ दीपक खुराना, डीडीए कर्मचंद, डीएसडब्ल्यूओ कुलदीप शर्मा, डीडब्ल्यूओ सीमा रानी के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों व कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग
सुशासन दिवस तक सभी विभागों की शाखाओं में होने वाले कार्य को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस कार्य के लिए ट्रेनर लगाए गए हैं, जो बैच वाइज सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देंगे। उन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस की कई ब्रांचों के कार्यों को ऑनलाइन कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-ऑफिस हेतू संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की एनआईसी ई- मेल आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद ईएमडी अपडेशन होगा तथा स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। फाइल मुव के लिए ट्रायल क रने के बाद विभागों की फाइलों को लाइव कर दिया जाएगा।

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