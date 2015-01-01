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आश्वासन:पीड़िताें को डीसी का आश्वासन-इस सप्ताह खाते में सहायता राशि नहीं आई तो रविवार को मेरे से ले जाना

कैथल2 दिन पहले
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  • डीसी के आश्वासन के बाद आठवें दिन हुआ अनिल व बंटी का दाह संस्कार, अलर्ट रही पुलिस

मछली पकड़ने पर दो सगे भाइयों की हत्या मामले में आठवें दिन दोनों भाइयों के शवों का दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार करने से पहले मृतक के परिजनों व गठित की गई कमेटी की डीसी के साथ मीटिंग हुई थी। करीब आधे घंटे चली मीटिंग में डीसी ने आश्वासन दिया कि वे सभी मांगे पूरी करवाने के लिए प्रयासरत हैं। परिवार को आर्थिक सहायता तो इसी सप्ताह मिल जाएगी। शनिवार तक राशि नहीं मिली तो वे रविवार को खुद के पास से राशि दे देंगे।

डीसी के ठोस आश्वासन पर परिवार व कमेटी सहमत हुए और दोपहर बाद करनाल रोड रेलवे फाटक के नजदीक श्मशानघाट में दाह संस्कार किया। उस दौरान श्मशानघाट के आसपास पुलिस मुस्तैद रही। पांच दिसंबर की रात गांव कुतुबपुर में शिव कॉलोनी निवासी अनिल व बंटी मछली पकड़ने गए थे। जहां मछली पालन करने वाले ठेकेदारों ने अनिल के साथ मारपीट की। तीसरे दिन आठ दिसंबर को अनिल की मौत हो गई थी।

बंटी का शव 10 दिसंबर को तालाब में मिला। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मछली पालन करने वाले ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन परिवार व संबंधित समाज की मांग थी कि अनिल व बंटी का परिवार बहुत गरीब हैं, उन्हें आर्थिक सहायता व नौकरी मिले। मांग पूरी होने के बाद ही वे दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार का निर्णय के लिए 15 सदस्यों की कमेटी भी गठित की गई थी।

डीसी से ये मिला आश्वासन

अनिल के परिवार सदस्य व कमेटी में शामिल अशोक ने बताया कि मंगलवार दोपहर को डीसी के साथ मीटिंग हुई। डीसी ने कहा कि एक सप्ताह में मृतकों की पत्नियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि आ जाएगी। राशि नहीं मिली तो वे रविवार को खुद अपने पास से राशि दे देंगे। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए सीएम को लिखेंगे। डीसी ने आश्वासन दिया कि वे मृतकों के परिवारिक सदस्यों को डीसी रेट पर नौकरी देंगे। पक्का मकान बनाने के लिए एस्टिमेट बनवाया जाएगा। अशोक ने बताया कि नरवाना से विधायक रामनिवास रविवार को क्योड़क आए थे। कृष्ण चीकू क्योड़क विधायक को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे और समाज की मांग के बारे में बताया। विधायक ने अस्पताल से ही कैथल डीसी व एसपी को फोन कर जल्द मांग पूरी करने के लिए बोला था। इस मामले में विधायक का भी सहयोग रहा।

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