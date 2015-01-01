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मुलाकात:लेक्चरर से प्रिंसिपल पदोन्नति लिस्ट जारी करने समेत मांगों को लेकर डीईओ से मिला हसला प्रतिनिधिमंडल

कैथल2 दिन पहले
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हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) कैथल जिला की कार्यकारिणी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रधान ईश्वर ढांडा के नेतृत्व में मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकार अनिल शर्मा से मुलाकात की और उनको विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनका मौके पर ही समाधान करवाया गया। जिला प्रधान ईश्वर ढांडा ने बताया कि एसीपी मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि 20 दिसंबर तक कैथल के सभी केस डायरेक्टर को भेज दिए जाएंगे।

वहीं तीन खंडाें के पेंडिंग एपीआर को सोनीपत जिले से मंगवा कर सभी खंडाें में बहुत जल्दी भिजवाने का जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया तथा मेडिकल के सभी केसों का भी जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। वहीं अन्य कई संबंधित कार्यों का भी मौके पर ही समाधान करवा दिया गया।

ये उठाई मुख्य मांगें

जिला प्रधान ईश्वर ढांडा ने बताया कि हसला कार्यकारिणी ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लेक्चरर से प्रिंसिपल पदोन्नति लिस्ट जल्द जारी करवाने, सभी रिक्त पदों को तुरंत भरने, लेक्चर की कॉलेज कैडर के लिए पदोन्नति करने, सत्र 2015 से 2019 की बकाया एलटीसी व 2020 से 2023 की एलटीसी का जल्द से जल्द भुगतान करने, ट्रांसफर में पदों को कैप्ट न रखने, कोविड के नियमानुसार स्कूल में सभी बच्चों का कोविड 19 टेस्ट करने स्कूलों मे ही डाॅक्टरों की टीम जाए।

सभी प्राध्यापकों को कंफर्म किया जाए, आदि मांगें उठाई हैं। प्रतिनिधिमंडल में सतबीर शर्मा, सुरेश राणा, मंगल सिंह, कुलदीप बिढान, सुरेश राविश, सुशील सैनी, रघुबीर सिंह, अरुण राणा, जयकुवार, रमेश कैंदल, अमरजीत व सतीश कुमार आदि हसला पदाधिकारी मौजूद रहे।

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