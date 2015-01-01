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चेतावनी:आंगनबाड़ी वर्करों की मांग, 30 हजार मासिक वेतन, हेल्पर को मिले 25 हजार प्रति माह

कैथल2 घंटे पहले
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  • यूनियन बोली- मांगें नहीं मानी तो 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में लेंगी हिस्सा

आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन सीवन ब्लॉक की सदस्यों की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता राज्य सहसचिव कमला दयौरा ने की। मीटिंग में मांगों को लेकर किए जा रहे संघर्ष की समीक्षा की गई। कमला ने कहा कि यूनियन अपनी मांगों पर अडिग है। उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2018 में हुए समझौते को लागू करवाने, आंगनबाड़ी वर्कर को 30000 मासिक वेतन, हेल्पर को 25000 मासिक वेतन, रिटायरमेंट पर पेंशन और एकमुश्त राशि के लिए लड़ रही है।

यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी मजदूर कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेगी। उन्होंने हरियाणा में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों की एक साल की फीस 50 हजार से सीधे 10 लाख रुपए करने निंदा करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को डाॅक्टर बनने के अवसर से पूर्णत: वंचित कर दिया है।

बैठक में जिला सोनीपत में जहरीली शराब से हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया व मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। बैठक में सीवन ब्लॉक की इकाई गठित की गई जिसमें ब्लाॅक प्रधान कुसुम लता, उपप्रधान मंजु, कैशियर कांता देवी, सचिव पुष्पा, सह सचिव उर्मिला व ज्ञानो को संगठन की जिम्मेदारी दी गई।

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