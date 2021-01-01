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तस्कर गिरफ्तार:नशा तस्कर 1680 किग्रा. डोडापोस्त समेत गिरफ्तार

कैथल3 घंटे पहले
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  • पुलिस को देखकर बाथरूम में छिप गया था तस्कर

नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक सेल ने गांव चक्कू लदाना से एक किलो 680 ग्राम डोडापोस्त समेत तस्कर को काबू किया है। आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

एंटी नारकोटिक सेल के प्रभारी एसआई बलजीत सिंह ने बताया कि एएसआई शक्ति सिंह की टीम सांयकालीन गश्त के दौरान गांव चक्कू लदाना क्षेत्र में मौजूद थी। पुलिस ने गुप्त जानकारी मिलने पर चक्कू लदाना निवासी कुलदीप सिंह के मकान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर अपने हाथ में लिए एक पॉलीथिन समेत मकान के बाथरुम में छिपे संदिग्ध कुलदीप को पुलिस ने काबू कर लिया। तलाशी लेने पर पॉलीथिन से एक किलो 680 ग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ।

आरोपी के खिलाफ थाना गुहला में मामला दर्ज चौकी रामथली पुलिस के एएसआई दलबीर सिंह ने गिरफ्तार करके पूछताछ के दौरान उसको नशा उपलब्ध करवाने वाले मुख्य तस्कर की पुख्ता पहचान कर ली गई, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी कुलदीप बुधवार को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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