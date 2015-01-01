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कार्रवाई:4 एकड़ में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण पर चली अर्थमूविंग मशीन, सड़कें व डीपीसी तोड़ी

गुहला चीका2 घंटे पहले
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जिला नगर योजनाकार ने अर्बन एरिया गुहला चीका में पनप रही अवैध कॉलोनी में एक्शन लेते हुए वहां बनी दीवार व नीवों को तोड़ दिया। डीटीपी अनिल कुमार ने बताया कि चीका-पिहोवा रोड पर चीका थाने के पीछे लगभग चार एकड़ में अवैध कॉलोनी तैयार की जा रही थी। जिसमें मिट्टी की सड़कें, डीपीसी व रोडवेज नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। उन्हें सूचना मिलने पर उन्होंने सभी तरह के निर्माण को अर्थ मूविंग मशीन के माध्यम से तोड़ दिया है।

उन्होंने बताया कि इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर चीका तहसीलदार प्रदीप कुमार और पुलिस बल उपस्थित रहा। डीटीपी ने बताया कि कॉलोनी काटने वाले भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण को रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। अब विभाग की ओर से भू-मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा गया है।

अवैध कॉलोनियों में प्लाॅट खरीदने वालों पर भी हो सकती है कार्रवाई
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि आम आदमी सस्ते प्लाॅटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे न आएं। जमीन की खरीद करने से पहले जानकारी लें। अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानून कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपए तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों से अपील करते हुए कहा कि वे रजिस्ट्री करने से पूर्व सरकार की हिदायतों का पालन करें।

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