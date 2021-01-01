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तैयारी:प्रभावत गांव से आंदोलन के लिए हर घर से 2-2 हजार जुटाएंगे

कैथल2 घंटे पहले
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  • हर घर से आंदोलन में नहीं पहुंचा तो एक हजार रुपए जुर्माना
  • कैथल से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली हुए रवाना
  • बॉर्डर पर व्यवस्था के लिए इकट्ठा किया जा रहा चंदा

जिले के अब बड़े गांवों के साथ ही छोटे गांव से भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर चले आंदोलन में सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। सीवन ब्लॉक के गांव प्रभावत में किसानों ने सार्वजनिक स्थान पर बैठक कर कई अहम फैसले लिए। गांव छोटा होने के बाद भी पहल बड़ी है।

किसान बलविंद्र सिंह भिंडर, हरीराम पूनिया, टेकचंद पूनिया, सुरेंद्र सिंह सूबेदार, जंगीर सिंह, सुखदेव सिंह, बलबीर सिंह मोमी व अवतार सिंह मोमी ने बताया कि सामूहिक रूप से हर घर से कम से कम दो हजार से लेकर 11 हजार रुपए तक राशि तय की गई है।

साथ ही घर से कम से कम एक किसान भी आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होगा। अगर किसी घर से किसान नहीं जाता है तो वह हर्जाने के तौर पर 1000 हजार रुपए देगा। उन्होंने बताया कि पहले भी गांव से डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक मदद व राशन दिल्ली भेजा गया था।

दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में 28 जनवरी के बाद जिले से सैंकड़ों के संख्या में किसान दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बॉर्डर पर किसानों के लिए खाने-पीने व ट्रैक्टरों के ईंधन की व्यवस्था के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। जिले के सबसे बड़े गांव पाई में रविवार को भी चंदा इकट्ठा करने का अभियान चला। यहां प्रति एकड़ 200 रुपए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है।

ग्रामीण विरेंद्र सिंह, सतबीर, कुलदीप ने बताया कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं वे भी किसान आंदोलन में सहायता के चंदा दे रहे हैं। 28 जनवरी की घटना के बाद काफी संख्या में लोग दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इसी प्रकार गांव भाणा, सेरधा, चंदाना, जाखौली, बालू, किठाना जैसे बड़े गांवों से दर्जनों की संख्या में लोग ट्रैक्टर-ट्राॅलियां लेकर दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं।

किसान सतपाल, धर्म सिंह, मांगे राम ने बताया कि इंटरनेट बंद होने से सूचना तंत्र तो प्रभावित हुआ है। पहले इंटरनेट पर देखकर युवा बता देते था कि प्रदेश में क्या चल रहा है। अब गांवों में अनाउसमेंट करवाई जा रही है।

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