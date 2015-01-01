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रूका काम:सेक्टर-19 में विकसित की जानी थी ग्रीन बेल्ट, 22.68 लाख की सीएम घोषणा दो साल से अटकी

कैथल3 घंटे पहले
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कैथल | ग्रीन बेल्ट को विकसित न करने पर प्रशासन के खिलाफ रोष जताते सेक्टर-19 के लोग।
  • हुडा ने कॉमर्शियल एरिया बता कर रुकवा दिया था काम, पार्षद और सेक्टरवासी बोले- यह एरिया ग्रीन बेल्ट
  • प्लाॅट लेते समय 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा राशि पार्क फेसिंग एरिया के लिए दी गई

वर्ष 2018 में सीएम मनोहर लाल ने कैथल के सेक्टर-19 में शिव मंदिर की बैक साइड में ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक इस घोषणा को पूरा नहीं किया गया है। इस काम में हुडा अड़ंगा लगा रहा है। हुडा का कहना है कि यह एरिया कॉमर्शियल है, जबकि हुडावासी इसे ग्रीन बेल्ट की जगह बताते हैं। सेक्टरवासी का दावा है कि उन्होंने जब यहां प्लाॅट खरीदा था तो उस समय 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा राशि पार्क फेसिंग के लिए दी थी।

उस समय नक्शे में भी यह जगह ग्रीन बेल्ट ही थी, लेकिन अब हुडा के अधिकारी इसे मान नहीं रहे हैं। आज इसी मामले को लेकर सेक्टरवासी जिला पालिका आयुक्त कुलधीर सिंह से मिले। पार्षद पूजा अग्रवाल, भीम सेन, सूबे सिंह, अमर राविश ने डीएमसी से ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की मांग की। सेक्टर वासियों ने इस संबंध में एक मांग पत्र भी डीएमसी को सौंपा। सेक्टरवासियों ने कहा कि जल्द ही अगर यहां काम शुरू नहीं हुआ तो वे कड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे।

डीएमसी ने पूरे मामले में हुडा विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया है। पार्षद पूजा अग्रवाल ने बताया कि ग्रीन बेल्ट की जगह को कमर्शियल बता कर हुडा के अधिकारी सीएम की घोषणा को पूरा होने से रोक रहे हैं। सीएम ने 22.68 लाख रुपए भी आबंटित किए हुए हैं। नक्शे में भी जगह ग्रीन बेल्ट की है।

ग्रीन बेल्ट के लिए 22.68 लाख रुपए हुए आबंटित

सेक्टर वासी भीम सेन अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2018 में सीएम ने शहर के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। जिसमें से ग्रीन बेल्ट की बाउंडरी वाल और रास्ता बनाने के लिए 22.68 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने बताया कि इसका टेंडर भी लगा था और काम भी शुरू हो गया था। लेकिन उस समय हुडा विभाग के अधिकारियों ने इस एरिया को कमर्शियल बता कर काम को रुकवा दिया था। जब उन्होंने पुराना नक्शा देखा तो उसमें यहां पर ग्रीन बेल्ट दिखाई है। वहीं सेक्टरवासियों से लिया 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा राशि भी बताती है कि यह पार्क फेसिंग यानि ग्रीन बेल्ट एरिया ही है। जिसे किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता है। अब इस मामले में नगर परिषद के अधिकारी रुचि लें तो यहां पर ग्रीन बेल्ट विकसित हो सकती है। जिससे सभी सेक्टरवासियों को फायदा मिलेगा।

एक्सईएन ने हुडा संपदा अधिकारी को लिखा पत्र

ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए और हुडा को नगर परिषद के एक्सईएन की ओर से तीन नंवबर को एक पत्र लिखा गया। जिसमें संपदा अधिकारी से इस मामले में नगर परिषद को काम करने की अनुमति देने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि इस बारे में पहले भी विभाग को पत्र लिखा गया था, लेकिन हुडा की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस कारण सीएम की घोषणा पूरी नहीं हो पा रही है। पत्र में कहा गया है कि यहां केवल बाउंड्री वाल और सेक्टरवासियों के सैर करने के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई भवन निर्माण जैसा काम नहीं होगा।

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