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  • In Badsui, If The Villagers Demanded To Keep The Street Down From The Houses, Then The Panch Boli alley Would Be Built High, Lift The House High Or Leave The Village And Go To The City

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नाराजगी:बदसुई में ग्रामीणों ने गली को घरों से नीचे रखने की मांग रखी तो पंच बोलीं-गली ऊंची ही बनेगी, मकान ऊंचा उठा लें या गांव छोड़कर शहर चले जाएं

गुहला चीका2 घंटे पहले
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  • नाराज ग्रामीणों ने गली के निर्माण को रूकवाने के लिए एसडीएम से की शिकायत

गांव बदसुई में पंचायत की ओर से गली को घरों से ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने गली को ऊंचा न उठाने को कहा तो मौके पर मौजूद वार्ड की महिला पंच को ये बात अखर गई। उन्होंने कहा कि गली तो ऊंची ही बनेगी। अब या तो अपने मकान ऊंचें उठालें या फिर गांवों छोड़कर शहर चले जाएं। महिला पंच की बात से खफा गली में रहने वाले भीम कौशिक ने मामले की शिकायत एसडीएम गुहला को देकर गली का निर्माण रूकवाने व बनाई गई गली को उखाड़कर पहले के लेवल पर ही बनाने की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके घर को जाने वाली गली को कुछ साल पहले ही बनाया गया था। ये गली बिल्कुल ठीक हालत में है और इसको दोबारा से बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत इस गली को उखाड़ का रंगीन ब्लॉक लगा पक्का कर रही है। गली के ऊंचा उठाने से घर गली से नीचा हो गया। ऐसे में बरसाती पानी भी घर में घुसने का डर है।

पुरानी गली के ब्लाक टूट चुके थे, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। पुरानी वाली गली को उखाड़ कर उसी लेवल पर बनाया गया है। बरसाती पानी की निकासी का पूरा ध्यान रखा गया है। पंच द्वारा गलत व्यवहार करने के आरोप गलत हैं। जसबीर कौर, सरपंच गांव बदसुई।

गांव बदसुई में गली को ऊंचा उठाने के संबंध में मेरे पास शिकायत आई है। मामले की जल्द ही जांच करवाई जाएगी। यदि जरूरत हुई तो बनाई गली गली को पहले वाले पर बनाने को भी कहा जाएगा। शशी वशुंधरा, एसडीएम गुहला।

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