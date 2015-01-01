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धोखाधड़ी का मामला:युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर हड़पे ‌22.50 लाख रुपए

कैथल3 घंटे पहले
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अमेरिका भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में सीवन थाना पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों ने युवक से 22.50 लाख रुपए हड़पे। गांव भूना निवासी जयपाल ने बताया कि वह अमेरिका जाने का इच्छुक था। उसे पता चला कि करनाल जिला के गांव सौकड़ा निवासी जयपाल सिंह व उसकी बेटी किरतपाल विदेश भेजने का कार्य करते हैं।

आरोपियों से संपर्क किया तो अमेरिका भेजने के लिए 18 लाख रुपए मांगे। 16 जून 2018 को वह दूतावास में अंगूठा के निशान देने गया और आरोपियों को दो लाख रुपए दिए। उसे एक महीना में अमेरिका भेजने की बात कही। 21 जून 2018 को उसे अमेरिका का वीजा कहते हुए ग्रीस का वीजा दे दिया। 26 जून को आरोपियों को 10 लाख रुपए और दे दिए। 4 जुलाई को वह फ्लाइट से एथेंस पहुंच गया। वहां वह दो दिन रहा। उसके बाद मेड्रिड व फिर सात जुलाई को मैक्सिको गया।

जहां उससे पासपोर्ट व एक हजार डॉलर ले लिए। आरोपियों ने उसके पिता से गुरुद्वारा में आठ लाख रुपए ले लिए। आरोपियों ने उसे गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करवाया। कैलिफ्रोनिया में उसे गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2018 में उसे कैंप जेल में भेज दिया। जहां एक साल जेल में रहने के बाद आठ अगस्त 2019 को एयर इंडिया की फ्लाइट से उसे दिल्ली लाया गया। आरोपियों ने उससे 22.50 लाख रुपए हड़पे थे। सीवन थाना से एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में पिता-पुत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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