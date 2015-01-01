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जल संरक्षण कार्यशाला:ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी के सदस्यों को दी जल संरक्षण की जानकारी प्रोजेक्टर के जरिए छोटी-छोटी वीडियो क्लिप दिखाकर किया मोटिवेट

कैथल2 दिन पहले
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जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पूंडरी बीडीपीओ कार्यालय में जल जीवन मिशन के तहत मेक तीन दिवसीय जल संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गांव बदनारा, सिरसल, हाबड़ी, सांच, रसीना, दुसैन, अहमदपुर व बुच्ची के सरपंच, पंच, ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी वर्कर्स व ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी के सदस्यों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

सभी को प्रोजेक्टर के जरिए छोटी-छोटी वीडियो क्लिप दिखाकर जल संरक्षण के लिए मोटिवेट किया गया। जिला सलाहकार दीपक कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग के वासो के जिला सलाहकार दीपक कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए पंचायतें आगे आएं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इससे जल संरक्षण के साथ ही प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाना आसान होगा। भू-जल का दुरुपयोग करने में हरियाणा पूरे देश में तीसरे स्थान पर है और पंजाब पहले स्थान पर है।

प्रदेश के 17 जिले पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर हैं। 3891 गांव और 71 ब्लॉकों में पानी का अति दोहन है। वहीं 15 ब्लॉक और 760 गांव में पानी की गंभीर कमी है। कैथल जिले की बात करें तो दो खंड राजौंद व कलायत पूरी तरह नहरी पानी पर निर्भर हैं। वहीं कैथल शहर और कैथल खंड के कुछ गांव भी नहरी पानी पर निर्भर हैं। राजौंद और गुहला को केंद्रीय भू-जल विभाग डार्क-जोन घोषित कर दिया है।

वासो के ब्लॉक रिसोर्स काेऑर्डिनेटर डाॅ. सतविंद्र सिंह ने ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी और बताया कि ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी का मुख्य उद्देश्य गांव में लोगों को जल संरक्षण करने के प्रति प्रेरित करना है। उन्होंने जल संरक्षण पुरस्कार के बारे में भी बताया। विभाग के रसायनज्ञ सुभाष चंद ने पानी की गुणवत्ता को लेकर जानकारी दी और पानी जांच करने की फील्ड टेस्टिंग किट के उपयोग के बारे में भी बताया। इस मौके पर उपमंडल अभियंता जगदीश कुमार, कनिष्ठ अभियंता विजय शर्मा और रोशन प्रकाश मौजूद रहे।

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