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प्रतियोगिता:रेंज लेवल के शूटिंग वाॅलीबॉल मैच में कैथल ने करनाल को हराकर ट्राॅफी पर किया कब्जा

कैथल2 घंटे पहले
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फिट इंडिया मुवमेंट के तहत रेंज स्तर मुकाबले के दौरान पानीपत पुलिस लाइन मैदान में शूटिंग वालीबॉल के मैच में जिला करनाल पुलिस टीम को 2-0 से कारारी शिकस्त देकर कैथल पुलिस प्रथम स्थान पर रही। पानीपत पुलिस ने जिला करनाल पुलिस को हराकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। एसपी शशांक कुमार सावन ने विजेता टीम को बधाई दी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एसपी शशांक कुमार सावन के निर्देशानुसार शूटिंग वालीबॉल मैच प्रतियोगिता के दौरान एएसपी हिमाद्री कौशिक (यूटी) द्वारा रेंज लैवल पर खेलने के लिए चुने गए खिलाडिय़ों ने पानीपत में शुक्रवार को बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिला कैथल बनाम जिला करनाल के मध्य खेले गए शूटिंग वालीबॉल मैच में टीम कैप्टन नायब रीडर एसपी हेडकांस्टेबल दयानंद के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस के हेडकांस्टेबल पवन कुमार, एमएचसी कलायत एचसी महाबीर, चौकी पूंडरी पुलिस के हेडकांस्टेबल रणधीर, सीआईए-1 पुलिस के हवलदार अजीत, चालानिंग ब्रांच के सिपाही प्रदीप तथा थाना शहर पुलिस के कांस्टेबल जसबीर ने मैच के दौरान एसपी शशांक कुमार सावन तथा एएसपी हिमाद्री कौशिक (यूटी) की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया गया।

जिसकी बदौलत कैथल पुलिस ने जिला करनाल पुलिस पर आसान जीत दर्ज कर ली। द्वितीय स्थान के लिए जिला पानीपत व करनाल के मध्य हुए मुकाबला हुआ, जिसमें करनाल पुलिस को हराकर पानीपत पुलिस द्वितीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता के दौरान एएसपी समालखा पूजा वशिष्ठ आईपीएस, कुलदीप सिंह आईपीएस (यूटी) तथा पानीपत पुलिस लाइन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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