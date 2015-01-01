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खेलकूद:बास्केटबाॅल में करनाल पुलिस ने कैथल को हराकर जीती ट्रॉफी

कैथल2 घंटे पहले
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कैथल| बास्केटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भिड़ते कैथल पुलिस व करनाल पुलिस के जवान।

फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आईजी करनाल मंडल करनाल भारती अरोड़ा आईपीएस के आदेशानुसार पुलिस लाइन कैथल में शुक्रवार को एक दिवसीय रेंज लेवल बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में जिला कैथल पुलिस को करनाल पुलिस ने कांटे की टक्कर में हराते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। इससे पूर्व कैथल पुलिस द्वारा जिला पानीपत पुलिस को आसानी से शिकस्त दे चुकी थी, जिस कारण रेंज लेवल की बास्केटबॉल प्रतियोगिता दौरान करनाल प्रथम, कैथल द्वितीय तथा पानीपत तृतीय स्थान पर रही। माैके पर एएसपी हिमाद्री कौशिक, डीएसपी कृष्ण कुमार, एसआई अत्तर सिंह, टीएसआई सतपाल तथा पुलिस लाइन कैथल व अन्य जिलों से आए कर्मचारी तथा अधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस लाइन कैथल में शुक्रवार को रेंज लैवल की बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दौरान कैथल पुलिस टीम के एसआई कुलदीप सिंह (बास्केटबॉल कोच) के नेतृत्व में एएसआई सतपाल सिंह, एसपीओ गुरमीम सिंह तथा अन्य साथी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम मैच में जिला पानीपत पुलिस को 43-12 अंकों से करारी शिकस्त दी। इस मैच के तुंरत बाद कैथल पुलिस का जिला करनाल पुलिस के साथ मुकाबला हुआ तथा संघर्षपूर्ण मुकाबले में कांटे की टक्कर दौरान 49-31 अंकों के साथ करनाल पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कैथल पुलिस को द्वितीय स्थान पर संतोष करना पड़ा।

एसपी शशांक कुमार सावन द्वारा सभी प्रतिभागी टीमों को बधाई देते हुए खेल के साथ निरंतर जुडे रहने की प्रेरणा दी है, क्योंकि पुलिस विभाग में निरंतर फिजिकल फिटनेस रखना बेहतर कर्तव्य पालना करने में मददगार साबित होता है। माैके पर एएसपी हिमाद्री कौशिक (यूटी) ने खिलाड़ियाें को संदेश दिया कि हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल में अवश्य रुचि रखनी चाहिए। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से जहां खिलाड़ियाें का तनाव कम होता है, वहीं पर खेल से भाईचारा व प्रेम की भावना बढ़ती है।

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