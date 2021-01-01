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नियुक्ति:कुलदीप बिढ़ान राजौंद व सतीश मौण कलायत ब्लॉक हसला के बने प्रधान

कैथल2 घंटे पहले
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हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की राजौंद व कलायत ब्लॉक की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी की देखरेख में कुलदीप बिढ़ान को राजौंद ब्लॉक का प्रधान, भगवान दास गुप्ता को महासचिव, मिट्ठु राम को वरिष्ठ उप प्रधान, पविता देवी को उप प्रधान, पवन शर्मा को कोषाध्यक्ष व सुंदर सिंह को सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

इसी तरह सतीश मौण को कलायत ब्लॉक का प्रधान, सतीश शिमला को महासचिव, धीर सिंह को उप प्रधान, सुभाष कुमार को कोषाध्यक्ष व सुनील कुमार को सह कोषाध्यक्ष व संजय कुमार को प्रेस प्रवक्ता चुना गया। जिला प्रधान ईश्वर ढांडा, जिला महासचिव सतबीर शर्मा व वरिष्ठ उप प्रधान सुरेश राणा ने सभी पदाधिकारियाें को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। सभी चयनीत पदाधिकारीयो ने कहा कि संगठन उन्हें जो भी जिम्मेवारी सौंपेंगा उसको पूरा इमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। मौके पर सुरेश राविश, जितेंद्र बनवाला, मंगल सिंह, अरूण राणा, मनजीत कादियान, वीरेंद्र शर्मा व रघबीर सिंह मौजूद रहे।

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