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डीडीए बोले-इंटरनेट बंद होने से सर्विसेज प्रभावित:अंतिम दिन भी सर्वर डाउन होने से नहीं चली कृषि विभाग की वेबसाइट कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को परेशान रहे किसान

कैथल2 घंटे पहले
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कैथल| साइट न चलते से किसान नहीं कर पाए आवेदन। - Dainik Bhaskar
कैथल| साइट न चलते से किसान नहीं कर पाए आवेदन।
  • तारीख बढ़ाने के लिए अब विभाग को लिखेंगे, ताकि कोई किसान वंचित न रहे

कृषि विभाग फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 15 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से सर्वर डाउन होने और वेबसाइट नहीं चलने के कारण किसान आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। 31 जनवरी आवेदन की अंतिम तारीख थी, लेकिन अंतिम दिन भी वेबसाइट नहीं चली।

गांव मानस निवासी किसान गौरव भाल, धर्मपाल भाल, गांव बूढ़ा खेड़ा निवासी रणधीर सिंह व गांव प्रभावत निवासी राजेश कुमार ने बताया कि वे कई दिनों से रोजाना कृषि यंत्र आवेदन करने के लिए कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, लेकिन कभी वेबसाइट ही नहीं खुलती तो कभी यंत्र चयन करने के बाद भुगतान नहीं हो पाता है। इससे ऑफलाइन तरीका ही बेहतर था और समय रहते वे लोग आवेदन जमा करवा देते थे। अब विभाग के अधिकारी भी फोन करने पर समस्या से पल्ला झाड़ रहे हैं।

ये यंत्र दिए जाने हैं अनुदान पर| 15 प्रकार के कृषि यंत्र देने के लिए कृषि विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनमें 70 स्ट्रा बेलर, 70 हे-रैक 70, 70 सर्ब मास्टर रोटरी स्लैशर 70, दो ब्रीक्वेट मेकिंग मशीन, 50 पीटीआई ऑपरेटर वीडर 50, 10 ट्रैक्टर ऑपरेटेड क्रॉप रीपर कम बाइंडर, 70 स्ट्रा रीपर, 10 पैडी ट्रांसप्लांटर, 50 लेजर लैंड लेवलर, 50 ट्रैक्टर माउंटेड सप्रे पंप, 10 रीपर बाइंडर थ्री व्हील, 50 मल्टी क्रॉप व मेज प्लांटर, पांच पेनिमेटिक प्लांटर पांच, 50 कॉटन सीड ड्रील व 50 ट्रैक्टर ऑपरेटेड बूम स्प्रेयर यंत्र शामिल हैं।

शर्तों ने भी बढ़ाई मुश्किल| किसानों के लिए इस बार कृषि यंत्र लेने के लिए मेरी फसल मेरा पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है। बिना पंजीकरण के नंबर किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर किसानों को फसल पंजीकरण में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। अब जिन किसानों ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए हैं पहले उन्हें परिवार पहचान पत्र बनवाने पड़ते हैं और उसके बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण और फिर ही कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्र लेने पर इतनी मिलेगी अनुदान राशि
कृषि विभाग द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में कृषि यंत्र खरीदने पर सामान्य वर्ग व पांच एकड़ से अधिक जमीन पर 40 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग, महिला किसान व सीमांत किसान यानि पांच एकड़ से कम भूमि वालों को 50 प्रतिशत अनुदान राशि पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं।

2.50 लाख तक यंत्र पर किसानों को आवेदन के साथ 2500 और इससे ज्यादा कीमत के यंत्रों पर 5000 आवेदन शुल्क भी जमा करवाना है। एक किसान अधिकत्तम तीन यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही किसान ने जो यंत्र पिछले चार साल में लिए है उसके लिए वह आवेदन नहीं कर सकता है।

इंटरनेट बंद होने से सर्विसेज प्रभावित हुई हैं और किसान आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। उनके पास काफी फोन किसानों के आए हैं। परेशानी को देखते हुए विभाग को अनुदान पर दिए जाने वाले यंत्रों हेतु आवेदन की तारीख बढ़ाने के लिए लिखा जाएगा।
डाॅ. कर्मचंद, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

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