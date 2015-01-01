पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कैथल:एमडीएन स्कूल के बच्चों ने ली प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की शपथ

कैथल2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय एमडीएन ग्लोबल स्कूल में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व में बच्चों ने बड़े ही उत्साह व हर्षोल्लास से हिस्सा लिया। निदेशक डॉ. विनोद कुमार, सह-निदेशिका निधि कांसल, प्रबंधक गौरव गर्ग व प्राचार्य डॉ. विनोद कौशिक ने दीप प्रज्ज्वलित कर व मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल निदेशक ने सभी को दीवाली की बधाई देते हुए कहा कि हमें हमेशा प्रदूषण रहित दिवाली मनानी चाहिए।

अपने आनंद के लिए दूसरों की शांति भंग करना नैतिकता के प्रति हमारी उदासीनता प्रकट करता है इसीलिए हमें दिवाली मनाते समय बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान सभी बच्चों ने अपनी-अपनी कक्षाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली सजाकर व दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाया।

प्राचार्य डॉ. विनोद कौशिक ने सभी बच्चों व स्टाफ सदस्यों को दीपावली की बधाई देते हुए प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की शपथ दिलवाई तथा भगवान श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए जीवन को सफल बनाने के लिए भी प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों के साथ-साथ स्कूल के सभी अध्यापकों ने भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया। स्कूल प्रबंधन ने स्टाफ सदस्यों को उपहार व मिठाई बांटकर सभी को इस खुशी में शामिल किया व शुभकामनाएं दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें