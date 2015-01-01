पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बैठक:मांगों को लेकर 8 को प्रदर्शन करेगा नगरपालिका कर्मचारी संघ

कैथल4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगरपालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने 8 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर कर्मचारियों की बैठक ली। संघ के राज्य उप महासचिव शिवचरण व फायर के राज्य प्रधान राजेंद्र सिणंद ने कहा कि राज्य सरकार मजदूर, कर्मचारी व किसान विरोधी नीतियां लागू करने से बाज नहीं आ रही है। कोराेना की आड़ में विभागों का निजीकरण किया जा रहा है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई व ट्रांसपोर्ट व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा तो दे रही है लेकिन दूसरी तरफ दलित सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव करके इनके साथ धोखा कर रही है। कर्मचारियों में भार रोष है और 8 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन में नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों के सभी कच्चे, पक्के कर्मचारी राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन में शामिल होंगे।

उसके बाद भी सरकार ने मानी गई मांगों के परिपत्र जल्द ही जारी नहीं किए तो राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मुख्य मांगों में कोरोना काल में दुर्घटना होने पर कर्मचारी को 50 लाख विशेष सहायता राशि व परिवार के सदस्य को स्थाई नौकरी देना, डोर टू डोर वर्क लोड, दफ्तरों में लगे क्लास फोर व थ्री के कर्मचारियों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके महकमे के रोल पर करना, सफाई फायर सीवर का जोखिम पूर्ण कार्य होने के कारण 4000 प्रति माह जोखिम भत्ता, दो साल के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पक्का होने तक समान काम समान वेतन मान लागू करना, कच्चे कर्मचारियों के वेतन में से काटा गया।

ईपीएफ ईएसआई का पैसा समय-समय पर उनके खातों में जमा करवाना, आबादी क्षेत्रफल के अनुसार 12 हजार सफाई कर्मचारियों की स्थाई भर्ती करना, चौथे व तीसरे दर्जे के कर्मचारियों की छंटनी पर रोक लगाना व हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर वापस लेना, हर महीने की सात तारीख से पहले वेतन देना शामिल हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रधान महेंद्र बिढ़लान, ब्लॉक प्रधान मनोज कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान बिट्टू बोहत, जगदीश कुमार, महेंद्रो देवी, राजेंद्र कुमार, रवि कल्याण, अनिल टांक व दिनेश कुमार मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें