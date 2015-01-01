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कार्रवाई:नप ने अतिक्रमण हटा 22 दुकानदारों को दिए नोटिस

कैथल4 घंटे पहले
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एसपी शशांक कुमार सावन के निर्देश पर शहर में सुगम व सुरक्षित तथा निर्बाध यातायात व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुधवार शाम एसएचओ ट्रैफिक एसआई मुखत्यार सिंह तथा नगर परिषद कर्मचारियों व अधिकारियों की टीम ने शहर से अतिक्रमण हटवाया। पुलिस व नप टीम ने पिहोवा चौक से करनाल चौक तक व आगे डिफेंस कॉलोनी रोड पर दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटवाया।

इस दौरान अपनी दुकानों के आगे सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले 22 दुकानदारों को एमसीडी ने नोटिस जारी किए हैं। बार-बार समझाए जाने के बावजूद सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले काफी दुकानदारों का दुकानों के सामने सड़क पर रखा सामान नगर परिषद ने जब्त कर लिया जिसे कमेटी में ऑनलाइन जुर्माना अदा करके प्राप्त किया जा सकेगा।

इस दौरान एसएचओ ट्रैफिक ने दुकानदारों से अपील की गई कि शहर में निर्बाध व सुगम व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहयोग करें तथा आगे इस प्रकार से अतिक्रमण न करें। इस अवसर पर दुकानदारों ने आश्वासन दिया गया कि वे आगे से पुलिस व प्रशासन का सहयोग प्रदान करते हुए सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेंगे।

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