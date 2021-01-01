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अवैध निर्माण पर कार्रवाई:शिव मंदिर परिसर से नप आज हटाएगी कमरा और टाॅयलेट

कैथल2 घंटे पहले
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  • शिव मंदिर परिसर में कमरा व टॉयलेट अवैध रूप से बना, नप ने पुजारी को गिराने को कहा था

अधर में लटके सिटी स्कवेयर परिसर स्थित शिव मंदिर में अवैध रूप से एक कमरे व टॉयलेट का निर्माण करने पर बुधवार को नगर परिषद ने रोक लगा दी। निर्माण गिराने नगर परिषद से जेई पंकज कुमार की अगुवाई में कर्मचारी पहुंचे। इससे पहले सुबह ही परिषद के अधिकारियों ने मंदिर के पुजारी को अपने आप ही अवैध निर्माण गिराने को कहा था। लेकिन दोपहर तक निर्माण चलता रहा।

बाद में नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तो वहां से पहले कमरे का लैंटर डालने के लिए लाया सामान हटाया। पुजारी व उनके परिवार ने काफी रोष जताया, लेकिन नप अधिकारियों ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी प्रकार से करने नहीं दिया जाएगा।

बाद में पुलिस बल के न पहुंचने पर कार्रवाई को रोक दिया गया। अब अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई गुरुवार सुबह होगी। नगर परिषद के जेई पंकज ने बताया कि मंदिर परिसर में निर्माण नहीं किया जा सकता। यहां पर एक कमरा व टॉयलेट बनाया जा रहा था।गुरुवार को पुलिस की सहायता से अवैध निर्माण हटवाया जाएगा।

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