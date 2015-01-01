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ग्रामीणों को मिलेगा शुद्ध पेयजल:चुहड़माजरा में बिछाई जाएगी ‌25 लाख से पानी की नई पाइपलाइन

कैथल2 घंटे पहले
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जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की टीम जिला सलाहकार दीपक कुमार व बीआरसी डाॅ. सतविंद्र सिंह की देखरेख में पूंडरी के गांवों जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब द्वारा ढांड खंड के गांव म्यौली, रावणहेड़ा, फरल, चुहड़माजरा, ढांड, चंदलाना, टीक, बरोट, बंदराना, रसूलपुर, बेगपुर, पोबाला और जडौला में पानी की जांच के लिए सैंपल भी लिए।

जिला सलाहकार ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पूरे जिले में लोगों को नल से पानी उपलब्ध करवाने की योजना है और इसके तहत कार्य भी किया जा रहा है। मिशन के तहत गांव चुहड़माजरा में 25 लाख रुपए से एक हजार मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज 80 प्रतिशत बीमारी पीने के पानी की वजह से फैल रही हैं।

लोगों को शुद्ध पानी मिले इसके लिए पानी की गुणवत्ता की जांच जी रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर चूहड़माजरा के सरपंच सत्यपाल सिंह, अकाउंटेंट चांदीराम और ग्राम सचिव अश्विनी कुमार, आंगनवाड़ी वर्कर फूल कुमारी, संतोष, सुनीता व जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कुलदीप, कशिश व सन्नी मौजूद रहे।

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