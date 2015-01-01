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आस्था:गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में 15वीं प्रभातफेरी पर सहज पाठ व कीर्तन दरबार सजाए गए

गुहला चीका2 घंटे पहले
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गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी मार्ग चीका चौक में शुक्रवार को 15वीं प्रभातफेरी का आयोजन किया गया। आज की प्रभातफेरी जोगिंद्र सिंह व उनके परिवार की तरफ से उनकी पोती हरमनजोत कौर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करवाई गई थी। प्रभातफेरी के उपलक्ष्य में जोगिंद्र सिंह की तरफ से तीन दिन पहले सहज पाठ रखवाए गए थे।

आज इस सहज पाठ का भोग डाला गया व कीर्तन दरबार सजाए गए। गुरुद्वारा के रागी जत्थे ने शबद कीर्तन से संगत को निहाल किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान दिलबाग सिंह ने बताया कि प्रभातफेरियों का सिलसिला आने वाले 27 नंबर तक चलेगा। उसके बाद 30 नवंबर को श्री गुरुनानक देव जी का जन्म दिहाड़ा बड़े ही उत्साह के साथ गुरुद्वारा परिसर में मनाया जाएगा। प्रभातफेरी के अंत में परिवार के सदस्यों को सिरोपा पहना सम्मानित किया व बच्ची हरमोन कौर को संगत ने आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के अंत में संगत को लंगर वितरित किया गया।

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