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प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसो. दोफाड़:एक पक्ष ने विकास धीमान को सर्वसम्मति से ब्लॉक प्रधान चुना, वर्तमान प्रधान बोले-चुनाव अवैध, रविवार को मीटिंग कर लेंगे फैसला

कैथल4 घंटे पहले
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प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक स्तर के चुनाव में दो फोड़ हो गई। गुरुवार को एक पक्ष ने विकास धीमान को सर्वसम्मति से अपना नया ब्लॉक प्रधान चुन लिया, जबकि वर्तमान ब्लॉक प्रधान महेंद्र सिंह समेत कुछ सदस्य नया प्रधान चुने जाने का विरोध कर रहे हैं। महेंद्र सिंह का कहना है कि मैं कैथल ब्लॉक का प्रधान हूं और 31 दिसंबर को कार्यकाल पूरा होगा। जानकारी दिए बिना चुनाव कैसे हो सकता है। यह चुनाव अवैध है और हम रविवार को इस विषय पर मीटिंग कर फैसला लेंगे। फिलहाल दोनों ही पक्ष एक दूसरे के दावों को गलत ठहराते हुए खुद को सही साबित करने में लगे हैं। एक पक्ष खुद के पास बहुमत होने का हवाला दे रहा है तो दूसरा पक्ष नियमों की दुहाई देने में लगा है।

नया प्रधान चुनने वाले पक्ष ने गुरुवार दोपहर बाद प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के कैथल ब्लॉक का चुनाव शहर के एक होटल में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी लाभ सिंह लैलर को दी गई। चुनावी बैठक में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान परमानंद गोयल उपस्थित रहे। चुनावी बैठक में सुरेंद्र अरोड़ा ने पूर्व ब्लॉक प्रधान विकास धीमान के नाम का अनुमोदन किया। जिसका सभी ने सर्वसम्मति से समर्थन किया।

चुनाव अधिकारी लाभ सिंह लैलर ने कहा कि ब्लॉक कैथल के वर्ष 2021 के लिए विकास धीमान प्रधान घोषित है। माैके पर सत्यजीत सैनी को उप-प्रधान, रजत सिंगला को महासचिव व रोशन पाड़ला को कैशियर मनोनीत किया गया। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य सचिव डॉ. वरुण जैन, जिला चेयरमैन बलविंद्र संधू, जिला सलाहकार महीपाल कौशिक ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कैथल ब्लॉक के चुनाव में सभी सदस्यों ने एकता दिखाई है।

बिना किसी पूर्व सूचना के मनमाने ढंग से हुआ चुनाव
कैथल ब्लाक के वर्तमान प्रधान महेंद्र सिंह ने कहा कि मैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक कैथल का वर्तमान प्रधान हूं और 31 दिसंबर को कार्यकाल पूरा होगा। कुछ व्यक्तियों ने एसोसिएशन को तोड़कर अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के मनमाने ढंग से विकास धीमान को किसी निजी होटल में प्रधान घोषित कर दिया। ब्लॉक कैथल में 72 स्कूल है जो हमारी एसोसिएशन के आजीवन सदस्य हैं। उसके बावजूद केवल कुछ गिने चुने स्कूलों को बुलाकर प्रधान घोषित करना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की बदौलत ही पिछले दिनों राजौंद ब्लॉक को दो फाड़ किया। जिसका नुकसान सभी स्कूलों की एकता को उठाना पड़ रहा है। इस विषय पर रविवार को मीटिंग होगी। महेंद्र ने कहा कि कुछ दिन पहले स्कूलों से रुपए जमा किए गए, उसकी जानकारी भी मुझे नहीं दी गई।

एसोसिएशन के ग्रुप में चुनाव की जानकारी डाली गई थी। चुनाव पूरी तरह से वैध है। 43 सदस्यों ने चुनाव में हिस्सा लिया। 72 में से 43 सदस्यों के आने का मतलब है कि बहुमत हमारे पास है। कोई रविवार को मीटिंग कर रहा है तो करने दो, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रधान चुन लिया है तो हम मीटिंग में क्यों जाएंगे। लाभ सिंह लैलर, चुनाव अधिकारी

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