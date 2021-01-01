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आज भी 6 सेंटर पर वैक्सीनेशन:कोविन पोर्टल के काम न करने से 6 सेंटर पर सिर्फ 83 हेल्थ वर्कर्स को लगी वैक्सीन

कैथल2 घंटे पहले
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कोविड वैक्सीनेशन में हेल्थ वर्कर्स के रूचि नहीं दिखाने और कोविन पोर्टल के ठीक से काम नहीं करने के कारण विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को विभाग को 7 सेंटर पर वैक्सीनेशन करना था, लेकिन पोर्टल की परेशानी के कारण दोपहर तक सिर्फ 3 सेंटर ही बनाए जा सके। दोपहर बाद 3 सेंटर और बने, लेकिन 2 पर वैक्सीनेशन ही नहीं हो सका।

अन्य 4 सेंटर पर भी सिर्फ 83 हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। गुरुवार को भी वैक्सीन के लिए 6 सेंटर बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ विभाग को इंटरनेट बंद होने के कारण अब सिर्फ सीएचसी व पीएचसी में ही सेंटर बनाने पड़ रहे हैं और वहां भी जहां वाईफाई का नेटवर्क है सिर्फ वहां तक ही सारी व्यवस्था करनी होती है।

जिले में अब तक 3892 को दी जा चुकी डोज: जिले में पहले चरण में 6750 हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन अब तक 3892 वर्कर्स ने ही वैक्सीन लगवाई है। कर्मचारियों के रूचि नहीं दिखाने के कारण अब वैक्सीन में तेजी लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। पहले चरण में सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाना बाकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी के साथ कई बार मीटिंग के बाद भी वर्कर्स वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हैं।

कोरोना का एक केस मिला

जिले में कोरोना का सिर्फ एक नया केस मिला और मरीजों का आंकड़ा 3878 पहुंच गया। बुधवार को कोई भी मरीज स्वस्थ नहीं हुआ और अब तक 3800 स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में अब 24 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 2 का जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में, 19 का होम आइसोलेशन में और 3 का बाहर अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिले में अब तक कोरोना से 54 मौतें भी हो चुकी हैं।

कोविन पोर्टल के कारण वैक्सीनेशन में दिक्कतें आ रही हैं। कई दिनों से इंटरनेट बंद होने से भी परेशानी बढ़ी है। उसके बावजूद वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
-डाॅ. नीलम कक्कड़, जिला टीकाकरण अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग।

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