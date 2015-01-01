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क्राइम:चोरी के 6 मामलों में पुलिस ने 9 आरोपी गिरफ्तार किए

कैथल2 दिन पहले
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जिला पुलिस संपत्ति विरुद्ध अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए नाबालिग लड़की से मोबाइल झपटमारी, चोरी व सेंधमारी के 6 अलग-अलग मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। नाबालिग से झपटे गए 18 हजार रुपए मूल्य के मोबाइल तथा वारदात में प्रयोग की गई बाइक सहित अधिकांश मामलों में चोरीशुदा जन संपत्ति बरामद कर ली जबकि एक मामले में चोरीशुदा संपत्ति की बरामदगी तथा वारदात में लिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतू एक आरोपी का अदालत से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।

एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि बलदेव सिंह निवासी स्यूंमाजरा की गुहला में करियाना की दुकान है, जहां 3 दिसंबर की दोपहर को उसकी 17 वर्षीय बेटी एक्टिवा पर सवार होकर घर से दुकान पर जा रही थी। रास्ते में उसकी मां का फोन आने पर जब वह स्कूटी रोककर फोन सुनने लगी तो पीछे से बाइक पर आया एक युवक उसका मोबाइल झपटकर फरार हो गया । मामले में करीब 33 वर्षीय आरोपी हरपिंद्र सिंह निवासी चक्कू लदाना को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से झपटा गया मोबाइल तथा उसके मकान से वारदात में प्रयोग बाइक बरामद कर ली। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

दूसरे मामले में थाना गुहला में बलजीत सिंह निवासी गुहला की शिकायत पर 14 मार्च की रात मकान सामने से बोलेरो गाड़ी चुराने के मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह उर्फ जिंदा तथा रविंद्र उर्फ बिंद्र दोनों निवासी गोंदर जिला करनाल को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में लिप्त आरोपी मुकेश व प्रिंस निवासी गोंदर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा चोरी की गई गाड़ी बरामद की जा चुकी है। बलबीर सिंह निवासी सुल्तानियां करतारपुर की बाइक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 18 जून को गुहला तहसील पार्किंग से चुराने के मामले में आरोपी बिंटू उर्फ मिंटू निवासी करोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि चोरीशुदा बाइक सीआईए पुलिस द्वारा पहले ही बरामद की जा चुकी है। थाना सीवन पुलिस के एचसी सुरेश कुमार ने बाइक चोरी के एक अन्य मामले में वांछित आरोपी कृष्ण उर्फ गोलू निवासी जाखौली को गिरफ्तार कर लिया।

विदित रहे कि नवीन निवासी वजीर खेड़ा की बाइक 8 जून 2019 को सीवन की एक कपड़ा दुकान के नजदीक से अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया था। सिविल लाइन पुलिस ने सुलझाए चोरी के तीन केस| चोरी के एक मामले की जांच के दौरान आरोपी महिला पालो देवी उर्फ बाला निवासी नानकपुरी कॉलोनी खुराना रोड कैथल तथा कबाड़ी का धंधा करने वाले आरोपी हंसराज निवासी अमरगढ़ गामड़ी कैथल को काबू कर लिया। आरोपी महिला द्वारा जसवीर सिंह की जनता एग्रीकल्चर दुकान से ट्रैक्टर हुक चुराकर कबाड़ी को औने-पौने दाम में बेच दिया गया जिसे पुलिस द्वारा बरामद कर लिया है। एसपी ने बताया कि दीपक निवासी अमरगढ़ गामड़ी कैथल के मकान आगे से अज्ञात व्यक्तियों ने 14 सितंबर की रात उसकी की टवेरा गाड़ी चुराने के मामले की जांच दौरान थाना सिविल लाइन पुलिस के हेड कांस्टेबल भान सिंह ने आरोपी जगदीप उर्फ चांदी राम निवासी कुतबपुर तथा अखिल कुमार निवासी प्रताप गेट कैथल को गिरफ्तार कर लिया गया।

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