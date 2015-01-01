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विवाद:स्कूटी न रोकने पर पुलिसकर्मी व होमगार्ड ने युवक को मारे थप्पड़

कैथल5 घंटे पहले
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शहर में कबूतर चौक के पास स्कूटी सवार युवक को पुलिसकर्मी व होमगार्ड के जवान ने थप्पड़ मार दिए। इससे आक्रोशित व्यापारियों ने हंगामा किया। विवाद इतना बढ़ गया कि सिटी थाना एसएचओ को मौके पर पहुंचना पड़ा। एसएचओ के पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामला निपटा। घटना शनिवार सुबह साढ़े 10 बजे की है। दुकानदार का बेटा स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था।

कबूतर चौक के पास पुलिस के साथ ड्यूटी दे रहे होमगार्ड के जवान ने युवक को रुकने का इशारा किया। युवक ने तुरंत स्कूटी नहीं रोकी तो होमगार्ड जवान ने पीछे से स्कूटी पकड़ उसे रोका और दो थप्पड़ जड़ दिए। इसी दौरान वहां पुलिसकर्मी भी पहुंचा और युवक को एक थप्पड़ मारा।

मारपीट होने पर आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए और युवक के पिता भी मौके पर पहुंचे। युवक ने तर्क दिया कि वह बीते पांच साल से हेलमेट नहीं पहन सकता। उसके मोबाइल पर डॉक्टर की रिपोर्ट भी है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं मानी और उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने की घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।

व्यापारी मंडल के प्रधान सिकंदरलाल गुप्ता ने कहा कि युवक को थप्पड़ मारे, जिसमें उसे चोट लगी। पुलिसकर्मी गलत तरीके से चौक पर बच्चों को पकड़ते हैं। किसी बच्चे का सिर सड़क पर लग गया तो मां-बाप क्या करेंगे। पुलिसकर्मी इंद्रजीत ने कहा कि युवक को रोका था, लेकिन थप्पड़ नहीं मारे हैं। सिटी थाना एसएचओ अमित ने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौका पर पहुंचे थे। कुछ गलती स्कूटी सवार की भी थी। दोनों पक्षों की बैठकर बातचीत हो गई है।

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