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धनतेरस आज:शाम 5:28 से 5:59 मिनट के बीच पूजा का मुहूर्त

कैथल2 घंटे पहले
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कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हर साल धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरि की पूजा की जाती है। यह एक शुभ दिन माना जाता है। सोना, चांदी के आभूषण और बर्तन आदि चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर शुक्रवार को मनाया जा रहा है। श्री शिवशक्ति धाम मंदिर संचालक ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेमशंकर शास्त्री ने बताया कि इस दिन पूजा के लिए शाम का समय उपयुक्त माना गया है।

इस बार शाम 5 बजकर 28 मिनट से लेकर 5 बजकर 59 मिनट के बीच पूजा का शुभ मुहूर्त है। उन्होंने बताया कि भगवान धनवंतरि को विष्णु का रूप माना जाता है जो हाथ में अमृत कलश धारण किए होते हैं। इन्हें पीतल पसंद है इसलिए धनतेरस परसभी राशियों के अनुसार खरीदारी करनी चाहिए।

त्याेहारी सीजन में बाजारों में ग्राहकों खूब पहुंच रहे हैं। अब शहरवासी धनतेरस और दिवाली के लिए खरीदारी कर रहे हैं। इस समय धनतेरस के लिए बाजार सजे हुए हैं। आज भी शहरवासियों ने बाजारों में खूब खरीदारी की। शहर का मुख्य बाजार रेलवे गेट से नगर परिषद चौक तक है। पुलिस ने नगर परिषद चौक से पहले ही नाका लगाकर कारों को अंदर जाने से रोक दिया है। एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छट पूजा, विश्वकर्मा दिवस आदी त्याेहाराें के चलते जिला पुलिस हाई अलर्ट है। सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर गश्त करने के आदेश दिए गए हैं।

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