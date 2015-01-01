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कार्यशाला:प्रकृति के संतुलन के लिए रिड्यूस रियूज, रिसाइकिल पर देना होगा ध्यान

कैथल3 घंटे पहले
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जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खंड एवं विकास पंचायत कार्यालय पूंडरी में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला सलाहकार दीपक ने बताया कि भारत साफ पानी की उपलब्धता को लेकर विश्व में आठवें स्थान पर है। यदि दुनिया को रेगिस्तान में तब्दील होने से बचाना है तो हमें पांच आर पर ध्यान देना होगा रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, रिचार्ज और रिस्पेक्ट।

ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। ब्लॉक रिसोर्स कॉर्डिनेटर डॉ.सतविंदर सिंह ने ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी के कर्तव्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीने के पानी से संबंधित शिकायत के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुभाष चंद ने बताया कि पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एक राज्यस्तरीय प्रयोगशाला, 20 जिला स्तरीय प्रयोगशाला, 21 खंड स्तरीय प्रयोगशाला, एक राज्यस्तरीय मोबाइल प्रयोगशाला कार्य कर रही है, ताकि जिले में सभी को स्वच्छ पानी मिल सके।

प्रशिक्षण कार्यशाला में गांव बरसाना, खेड़ी-सिकंदर, मुन्नारहेडी, जाम्बा, ट्योठा,मोहना, पिलनी, डुल्यानी और फ तेहपुर के सरपंच,पंच, ग्राम सचिव,आंगनबाड़ी वर्कर व ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। मौके पर जन स्वास् थ्य अभियांत्रिकी उपमंडल अभियंता जगदीश कुमार, कनिष्ठ अभियंता रोशन प्रकाश और वकील पुरी उपस्थित रहे।

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