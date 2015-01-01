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धरना:ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, बीडीपीओ के नाम सौंपा ज्ञापन

गुहला चीका2 घंटे पहले
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मांगों को लेकर सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व जारी पत्र को लागू नहीं करने के विरोध में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए बीडीपीओ के नाम कार्यालय के कर्मचारी अश्वनी कुमार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी नेता नवाजा राम ने कहा कि सरकार द्वारा पत्र जारी करने के बाद भी बीडीपीओ का मांगों को लागू करने को लेकर रवैया ठीक नहीं है।

पत्र में सरकार ने हर महीने की सात तारीख तक वेतन खातों में डालने, ईपीएफ व ईएसआई को लागू करने करने के लिए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं व ज्ञापन देकर अपनी मांगों को उठा चुके हैं। एक वर्ष पूर्व पत्र जारी करने के बावजूद बीडीपीओ मांगों को लागू नहीं कर रही है और कर्मचारियों को टालती रही हैं। नवाजा राम ने बताया कि कुछ सफाई कर्मचारियों को साल 2017 से वेतन नहीं मिला है।

कर्मचारियों का पिछले चार महीने का एरियर बकाया है। सफाई का कार्य करने के लिए कर्मचारियों को वर्दी व औजार नहीं दिए जा रहे हैं। अगर बीडीपीओ ने उनकी मांगों को एक सप्ताह में लागू नहीं किया तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी बीडीपीओ कार्यालय चीका के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। मौके पर वकील चंद, मोहन लाल, शीशा राम, सुभाष चंद्र, रोहतास, धर्मपाल, अमरीक सिंह, कांता देवी, कुलविंदर कौर, शकुंतला देवी मौजूद रहेे।

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