आज आप पर आलस्य और उदासीनता दोनों का भी प्रभाव बना रहेगा जिसकी वजह से किसी भी बात में आपका मन लगना कठिन हो सकता है। आपकी भावनाओं को परिवार के व्यक्ति द्वारा ना समझ पाना आपके लिए तकलीफ दायक होगा। यदि किसी बात की अधिक तकलीफ हो रही हो तो उस बात के बारे में किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करें या अपनी भावनाओं को ठीक तरीके से पेश करने की कोशिश करें।\r\n\r\n
करियर : उच्च शिक्षण की अपेक्षा रखने वालों को और मेहनत लेने की आवश्यकता होगी।\r\n\r\n
लव : पार्टनर की नकारात्मक बातें भी आज पता चल सकती है।\r\n\r\n
हेल्थ : शारीरिक कमजोरी महसूस होगी।",luckyColor:"नीला",luckyNumber:"2"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/hindi/",seriesId:"3845",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!0},coronaTracker:{bannerImageUrl:"https://images.bhaskarassets.com/web2images/web-frontend/corona-vaccine-tracker-4-hi.png"},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।",isMobileTallyWidgetEnabled:!1},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null,marketData:null}}