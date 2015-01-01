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कार्रवाई:स्क्रैप व्यापारी से लूटपाट करने वाला छठा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लिया एक दिन का रिमांड

कैथल2 दिन पहले
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गांव बाबा लदाना के पास स्क्रैप व्यापारी से 10 लाख रुपए लूटने के मामले में सीआईए-वन पुलिस ने छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लूटी गई 2 लाख रुपए नकदी व एक मोबाइल बरामद कर लिया गया। इस मामले में 5 अन्य आरोपी पहले की गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिनके कब्जे से 7 लाख रुपए नकदी, दो मोबाइल तथा वारदात में प्रयोग पाॅइंट-32 बोर का अवैध पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए जा चुके है।

पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि सीआईए-1 प्रभारी इंस्पेक्टर अनूप सिंह की अगुवाई में टीम ने 12 दिसंबर को 27 वर्षीय आरोपी कपिल निवासी भेडवा थाना महम जिला रोहतक को गिरफ्तार किया है। जिसे तीन दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान लूटी गई 2 लाख रुपए नकदी तथा एक मोबाइल बरामद कर लिया गया। स्क्रैप का कारोबार करने वाले खनौरी निवासी अनिल कुमार ने थाना सदर में लूट का केस दर्ज करवाया था।

अनिल का आरोप था कि 16 नवंबर की शाम वह अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में चालक बिंटू उर्फ बंटी के साथ खनौरी जा रहा था। बाबा लदाना क्षेत्र में पीछे से आई ब्रेजा कार में सवार कुछ आरोपियों ने उसकी कार का रास्ता रोककर पिस्तौल की नोक पर 10 लाख रुपए नकदी तथा 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। सीआईए-1 पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए व्यापारी की गाड़ी के चालक बिंटू, उसके साथी आरोपी रोशन व स्कीम दोनों निवासी किला जफरगढ़ जिला जींद, अजय निवासी बड़छप्पर जिला हिसार तथा सुखबीर निवासी राजली जिला हिसार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

जिनके कब्जे से लूटी गई 7 लाख रुपए नकदी तथा वारदात में प्रयोग हथियार बरामद किए जा चुके हैं। एसपी ने बताया कि आरोपी कपिल से पूछताछ के दौरान उसे अवैध हथियार उपलब्ध करवाने वाले यूपी निवासी आरोपी की पहचान कर ली गई, जिसकी गिरफ्तारी के लिए आरोपी का 15 दिसंबर को न्यायालय से 1 दिन का दोबारा पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।

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