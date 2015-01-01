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डीसी ने की सक्षम योजना:अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर दिए कड़ी निगरानी के आदेश, बोले-गांव से लेकर जिला स्तर पर गठित कमेटियों का लें सहयोग

कैथल4 घंटे पहले
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डीसी सुजान सिंह ने सक्षम योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा वन स्टॉप सेंटर विषय पर समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सक्षम हरियाणा योजना के तहत घर से पढ़ाओ अभियान, प्रश्रोतरी, शिक्षा मित्र, निष्ठा, सीसीटी, अवसर एप, ईपीटीएम आदि गतिविधियों को निरंतर चलाए रखें, ताकि जिला पूरी तरह से सक्षम हरियाणा योजना में अग्रिम स्थान पर रहे।

वर्तमान परिवेश में कोविड के चलते ईपीटीएम व्यवस्था में लगभग 62 हजार अभिभावकों से बातचीत की गई है। डीसी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग छह हजार बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। इसी प्रकार ड्रॉप आउट को बिल्कुल शून्य करना है। जो बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, उन सभी बच्चों से कोविड-19 की हिदायतों की पालना जरूर करवाएं।

राजौंद ब्लॉक में बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए सीसीटी कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है। निष्ठा कार्यक्रम के तहत लगभग 3200 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है, जो कि आगे पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों का पढ़ाई के साथ-साथ सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। डीसी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पीएनडीटी एक्ट की पालना सुनिश्चित की जाए। सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

कहीं पर लिंग जांच की शिकायत मिलती है, तो तुरंत रेड करके आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस कार्य में विलेज, ब्लॉक, एसडीएम तथा जिला स्तर की कमेटी सक्रिय होकर कार्य करें। वन स्टॉप सेंटर में अब तक 182 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 49 महिलाओं को आश्रय दिया जा चुका है। पिछले माह कुल 15 केस पंजीकृत किए गए हैं। डीसी ने तीनों विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करके आवश्यक दिशा जारी किए। मौके पर सी एमजीजीए पांखुरी गुप्ता, डीईओ शमशेर सिरोही, डीईईओ दलीप सिंह, पीओ कमलेश, डाइट प्रिंसिपल सुदेश, डिप्टी डीईओ प्रेम पुनिया, डा. गौरव व गोपी चंद मौजूद रहे।

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