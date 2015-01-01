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अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव:महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने किया भागवद् गीता का पाठ तो आचार्यों ने वेदमंत्रों का किया उच्चारण

कैथल3 घंटे पहले
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  • अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव पर संस्कृत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की लाइव प्रस्तुति सोशल मीडिया पर हुई प्रसारित

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के 42 विद्यार्थियों व आचार्यों द्वारा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव पर लाइव प्रस्तुति दी गई । प्रतिभागी अपनी संस्कृति को उजागर करने वाली विशेष वेशभूषा में नजर आए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वीसी डॉ. श्रेयांश द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व विवरण एवं गीता महोत्म्य प्रस्तुत किया गया । विश्वविद्यालय के आचार्य डाॅ. मदनमोहन त्रिपाठी द्वारा वेदमंत्र की प्रस्तुति दी गई । साथ ही विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा गीता के अध्यायों का पाठ किया गया। इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तुति को देश के 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ महामहिम राज्यपाल हरियाणा की सचिव जी. अनुपमा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजकों के निर्देशन में देश-विदेश में फेसबुक, यू-ट्युब के माध्यम से लाइव देखा।

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, 2020 के आयोजन में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल व देश के सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । हरियाणा सरकार व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम को कोविड-19 की महामारी को देखते हुए अबकी बार ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है जिसमें सरकार का ये प्रयास है कि आमजन अपने घर या स्थान पर रहते हुए भी इस दिव्य कार्यक्रम का साक्षी बन सके।

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. श्रेयांश द्विवेदी जी ने बताया कि इस महोत्सव के आयोजन में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित कर रहा है जिसमें वेदमंत्र, श्लोक उच्चारण, गीता पाठ, योग, अभिनय-नृत्य व अन्य प्रतियोगिताएं एवं व्याख्यान आदि सम्मिलित हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय को अवसर दिया है जो कि हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने व विश्वभर में गीता का संदेश ऑनलाइन पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय परिवार एवं देश के सभी संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी लगन व उत्साह से कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। इन सभी कार्यक्रम का अवलोकन सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया ।

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