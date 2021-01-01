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गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा:किसान अमीर बनने के लिए नही बल्कि जिंदा रहने के लिए लड़ रहा लड़ाई

सीवन2 घंटे पहले
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सीवन। सीवन में किसानों को संबोधित करते प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी। - Dainik Bhaskar
सीवन। सीवन में किसानों को संबोधित करते प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी।
  • सीवन में देर रात पहुंचे भाकियू प्रदेशाध्यक्ष चढ़ूनी ने किसानों को किया संबोधित

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि किसान ढाई महीने से कड़कड़ाती ठंड और बरसात में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। अमीर बनने के लिए नहीं केवल जिन्दा रहने के लिए। सरकार की तानाशाही के चलते देश कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चला गया है।

उक्त शब्द गुरनाम सिंह ने किसान आंदोलन को ओर तेज करने के लिए सीवन में देर रात किसानों को संबोधित करते हुए कहे। सीवन में गुरनाम सिंह के कार्यक्रम में काफी देरी से पहुंचने के बाद भी किसान उन्हें सुनने और आगे की रणनीति को लेकर देर रात तक भारी संख्या में मौजूद रहे।

माैके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता जगदीप सिंह ओलख, शिरोमणि अकाली दल के प्रदेशाध्यक्ष शरणजीत सिंह सौथा, सरपंच एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गज्जन सिंह गोबिंदपुरा, किसान यूनियन के ब्लाक प्रधान उदय सिंह मोगा, बलदेव सिंह पूर्व सरपंच, बलराज सिंह पूर्व सरपंच, गुरमीत सिंह कम्बोज, गुलाब सिंह, जगप्रीत सिंह, सतनाम सिंह, परमजीत सिंह,साहब सिंह, सुखविंद्र सिंह नंबरदार, सज्जन सिंह, सतनाम सिंह, कर्ण सिंह मोगा व अन्य किसान मौजूद रहे।

4 लाख किसान कर चुके आत्महत्या : गुरनाम सिंह

गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार के तानाशाही रवैये के कारण लगभग 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये सब सरकार की किसान विरोधी नीतियों का परिणाम है। सत्ता में आने से पहले किसानों से झूठे वादे कर सपने दिखाए थे कि सत्ता में आते ही सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और हर किसान के खाते में 15- 15 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। लेकिन आज सरकार पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है जिसके चलते पूंजीपति बैंकों का अरबों खरबों रुपए मार कर विदेशों में भाग रहे है और देश का अन्नदाता कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है।

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