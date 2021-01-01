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विवाद:मकान का किराया लेने गए व्यक्ति को शराब पिलाकर की मारपीट

कैथल2 घंटे पहले
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  • रुपए व सोने की चेन छीनने का भी आरोप

मकान का किराया लेने गए व्यक्ति से मारपीट करके रुपए व सोना की चेन छीनने का मामला सामने आया है। हुडा सेक्टर-20 निवासी संजय कुमार ने बताया कि सदर बाजार में रेलवे गेट पर उसकी रेडियो टीवी पार्ट्स की दुकान है। खुराना रोड पर उसका 400 वर्ग गज प्लॉट है। जिसमें दो कमरे व एक बरामद बना है। उसने हरजिंद्र को 2 हजार रुपए महीना पर मकान किराए पर दिया हुआ है। 29 जनवरी को शाम छह बजे वह साइकिल पर हरजिंद्र से किराया लेने गया था।

संजय ने बताया कि उसने यह प्लॉट वर्ष 1991 में बल्ली से लिया था। उसके प्लॉट से एक प्लॉट छोड़कर बल्ली ने अपना मकान बनाया हुआ है। जिसमें वे भैंस आदि बांधते हैं। जब वह प्लॉट से घर जाने लगा तो बल्ली के प्लॉट के बाहर बल्ली के लड़के मोहित व हेमराज मिले। जो उसे बात करने की कहकर अंदर ले गए। आरोपियों ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। वहां बल्ली पहले से ही मौजूद था। बल्ली ने उसे देखते ही पानी का मटका उठाकर मारा। वह पीछे हट गया और मटका उसकी टांगों पर लगा। बल्ली ने उसके मुंह, कान, आंखों पर मुक्के मारी। बल्ली के लड़कों ने उससे सोना की दो तोला चैन व जेब से 20 हजार रुपए निकाल लिए। उसके बाद वह बेहोश हो गया। उसके भाई कृष्ण ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई। पुलिस ने उसे बाहर निकाला। उसका भाई उसे सरकारी अस्पताल लेकर गया। ज्यादा चोट होने के कारण डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। थाना शहर से हेड कांस्टेबल बलवान सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच की जा रही है।

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