पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पूर्व विधायक बाजीगर पर दुष्कर्म का आरोप:गिरफ्तारी न होने पर रेप पीड़िता के पति ने किया आत्मदाह का प्रयास, सुसाइड नोट भी मिला

कैथल2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गुहला चीका | पीड़ित परिवार को समझाते एसएचओ चीका व धरना समाप्त करवाते डीएसपी किशोरी लाल। - Dainik Bhaskar
गुहला चीका | पीड़ित परिवार को समझाते एसएचओ चीका व धरना समाप्त करवाते डीएसपी किशोरी लाल।
  • पिछले दो सप्ताह से धरने पर बैठा पीड़िता का परिवार
  • सुसाइड नोट में आत्महत्या के लिए पूर्व विधायक व प्रशासन को ठहराया जिम्मेवार

गुहला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर पर दुष्कर्म के आरोप लगा उनकी गिरफ्तारी के लिए पिछले दो सप्ताह से शहीद उधम सिंह चौक पर परिवार सहित धरना देने के बावजूद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आज महिला के पति पूर्व सैनिक ने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया।

पूर्व सैनिक ने जैसे ही अपने ऊपर तेल उड़ेल खुद को आग लगाने का प्रयास किया तो वहां पहले से ही तैनात ईएसआई सूरजभान, ईएएसआई भूप सिंह व दो महिला कांस्टेबल तेजी से उसकी तरफ दौड़े और उसके हाथ से माचिस व तेल की बोतल छीन ली। आग लगाने का प्रयास कर रहे महिला के पति ने पुलिस कर्मचारियों की पकड़ से छूटने का भरसक प्रयास किया लेकिन वह छूट नहीं पाया।

पुलिस कर्मचारियों ने व्यक्ति की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया जिसमें आत्महत्या के लिए पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर व जिला प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। इसके तुरंत बाद पुलिस उसे चौक में ही लगे टेंट के अंदर ले गई और उसे इस प्रकार से अपनी जान न लेने के लिए समझाया।

घटना की सूचना मिलते ही चीका थाना प्रभारी राजफूल, गुहला थाना प्रभारी सुरेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए जिन्होंने परिवार को इस प्रकार का कदम न उठाने की अपील की। पुलिस व आसपास के लोगों द्वारा काफी समझाने के बाद ही पीड़ित परिवार के सदस्य शांत हुए।

उधर, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि उसे बदनाम करने के मकसद से ऐसा घिनाैना कार्य कराया जा रहा है। उन पर लगाए आराेप बिल्कुल निराधार हैं जबकि मामला पैसाें का लेनदेन का था। रुपए वापस देने काे कहा ताे उन्हाेंने अनाप-शनाप आराेप जड़ने शुरू किए। वे हर तरह की जांच काे तैयार हैं।

ये है मामला: वार्ड नंबर 14 में रहने वाली एक महिला ने कुछ दिन पहले एसपी को शिकायत दे आरोप लगाए थे कि भाजपा के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने 15 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया और उसके मकान पर नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है। शिकायत पर गुहला थाना में पूर्व विधायक बाजीगर के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया था।

उधर पूर्व विधायक की पत्नी ने भी उक्त महिला पर जातिसूचक शब्द कहने के आरोप लगाए थे। इस मामले में भी गुहला थाना में महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जहां महिला ने इस पूरे मामले को लेनदेन का मामला बताते हुए किसी प्रकार की कार्रवाई न करने की बात कही थी।

वहीं पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर की पत्नी ने भी गलतफहमी में शिकायत करने की बात कह जातिसूचक शब्द कहने के किसी प्रकार की कार्रवाई न करवाने की बात कही थी। लेकिन पूर्व विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला 21 जनवरी को अपने पति व बेटी के साथ शहीद उधम सिंह चौक पर पहुंच गई और हाथों में पोस्टर थाम पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की मांग करने लगी।

महिला व उसके परिवार ने उसी दिन चौक में टेंट लगा लिया और पूर्व विधायक के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। लगातार दो हफ्तों तक धरना देने के बावजूद जब पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो आज महिला के पति ने खुद पर तेल उड़ेल आत्मदाह करने का प्रयास किया।

डीएसपी के आश्वासन पर एक सप्ताह के लिए धरना किया स्थगित

पीड़ित महिला के पति द्वारा आत्मदाह के प्रयास के बाद पुलिस प्रशासन का प्रयास था कि परिवार किसी भी तरह से धरना समाप्त कर दे। आज डीएसपी किशोरी लाल ने एक बार फिर से धरना समाप्त करने की अपील की तो परिवार के सदस्यों ने कहा कि यदि पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर-अंदर पूर्व विधायक को गिरफ्तार नहीं किया तो वे दोबारा से चौक पर धरना शुरू कर देंगे।

जीवन लीला समाप्त करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। व्यक्ति द्वारा खुद को आग लगाने के प्रयास को किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। पूर्व विधायक पर दुष्कर्म के आरोप के मामले में पुलिस तेजी से जांच कर रही है। परिवार को जांच की स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई है जिसके बाद आज उन्होंने धरना समाप्त कर दिया है।
किशोरी लाल, डीएसपी गुहला।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser