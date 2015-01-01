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  • There Will Be A Live Broadcast Of Mahaarti To Be Held During The Geeta Mahotsav In 103 Village Secretariats Of The District, You Will Be Able To Watch From Home.

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आस्था:जिला की 103 ग्राम सचिवालयों में गीता महोत्सव के दौरान होने वाली महाआरती का लाइव प्रसारण होगा, घर बैठे देख सकेंगे

कैथल3 घंटे पहले
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गीता महोत्सव आगामी 25 दिसम्बर तक चलेगा। इस बार कोविड-19 के दृष्टिगत इस बार ऑनलाइन गीता महोत्सव का प्रसारण किया जाएगा। सभी जिला निवासी ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़कर संपूर्ण कार्यक्रम को देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रहमसरोवर पर होने वाली महा आरती का लाइव प्रसारण जिला की 103 ग्राम सचिवालयों में किया जाएगा। 25 दिसंबर को जिला के सभी तीर्थों पर दीपोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा।

इस प्रकार होगा गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन

इस बार 17 से 25 दिसंबर तक होगा। हर रोज पुरुषोतमपुरा बाग ब्रह्मसरोवर पर शाम 5 बजकर 30 बजे आरती होगी। विधिवत रूप से 21 दिसंबर से पुरुषोतमपुरा बाग में सुबह 11 बजे गीता यज्ञ से महोत्सव का शुभारंभ होगा, 24 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के राधाकृष्ण सदन में संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 17 से 25 दिसंबर तक ज्योतिसर व सन्निहित सरोवर पर सुबह 10 बजकर 30 बजे रोजाना गीता पाठ किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पुरुषोतमपुरा बाग से ऑनलाइन प्रणाली से वैश्विक गीता पाठ किया जाएगा और सायं 6 बजे ब्रह्मसरोवर सहित 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर दीपोत्सव कार्यक्रम होगा।

घर पर सोशल मीडिया पर देखें गीता महोत्सव कार्यक्रम

इंटरनेट के माध्यम से यू टयूब पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव, फेसबुक पर इंटरनेशल गीता महोत्सव 2020 तथा ट्वीटर आईजीएमकेकेआर 2020 पर सीधा प्रसारण देख सक ते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंटरनेशलगीतामहोत्सव डॉट इन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूकेयूआरयूयूकेसएचइटीआरए डॉट जीओवी डॉट इन तथा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट 48केओएसकेयूआरयूकेएसएचइटीआरए डॉट कॉम वेबसाइट से जुड़कर गीता के संदेश को देख व सुन सकते हैं।

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