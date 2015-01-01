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सफाई व्यवस्था:डोर-टू-डोर जाकर कूड़ा कलेक्ट करने के लिए नपा चेयरपर्सन ने 4 टैंपुओं काे हरी झंडी दिखा रवाना किया

गुहला चीका2 घंटे पहले
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  • चेयरपर्सन बोलीं- शहर में सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 5 टैंपू और खरीदेंगे

डोर टू डोर जाकर कूड़ा कलेक्ट करने की व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए नगरपालिका द्वारा चार नए टैंपाे खरीदे गए हैं। चेयरपर्सन अमनदीप कौर ने आज नपा सचिव राजेश शर्मा व ग्रामीणों की मौजूदगी में चीका गांव के नगर खेड़ा चौक से इन टैंपुओं को हरी झंडी दिखा रवाना किया। चेयरपर्सन ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने व लोगों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नपा शीघ्र ही पांच नए टैंपाे भी खरीदने जा रही है।

कुछ टैंपुओं को पूर्व सरपंच केहर सिंह व हरी सिंह भी हरी झंडी दिखाई। चेयरपर्सन ने बताया कि नगरपालिका के पास 4 टैंपाे पहले से ही माैजूद हैं। 4 टैंपाे नए खरीदे गए हैं। उन्होंने बताया कि इनके अलावा 5 टैंपाे व एक जेसीबी मशीन भी जल्द ही खरीदी जाएगी। चेयरपर्सन ने नए ठेकेदार को सफाई का ठेका दिया गया है। जल्द ही पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। शहर में कहीं भी गंदगी होने पर लोग इस टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकेंगे जिसके तुरंत बाद सफाई करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पालिका ठेकेदार व पालिका कर्मियों के मोबाइल नंबर भी जारी करेगी ताकि लोग किसी भी प्रकार की सूचना आसानी से दे सकें।

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