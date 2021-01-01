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मौसम:आज मौसम साफ रहने की संभावना, धूप से मिलेगी राहत, अगले 2 दिन बूंदाबांदी के आसार

कैथल2 घंटे पहले
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कैथल| रविवार को धूप बहुत तेज थी जिससे भंवरे फूलों पर मंडराने लगे। सिंगगारे के फूलों का रस चूसती मधुमक्खी।  - Dainik Bhaskar
कैथल| रविवार को धूप बहुत तेज थी जिससे भंवरे फूलों पर मंडराने लगे। सिंगगारे के फूलों का रस चूसती मधुमक्खी। 

सोमवार को आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रविवार को सुबह ही धूप निकल आई थी। जिससे दिनभर ठंड से राहत रही। अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से मौसम में फिर से परिवर्तन की संभावना है। उसके अगले दो दिन कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अभी बरसात गेहूं की फसल के लाभदायिक होगी।

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