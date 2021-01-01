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कार्रवाई:ट्रैफिक पुलिस व नगर परिषद ने सड़क से हटवाया अतिक्रमण

कैथल2 घंटे पहले
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कैथल | छात्रावास रोड से अतिक्रमण हटवाते पुलिस व नप कर्मी। - Dainik Bhaskar
कैथल | छात्रावास रोड से अतिक्रमण हटवाते पुलिस व नप कर्मी।

यातायात पुलिस व नगर परिषद ने एक संयुक्त अभियान के तहत छात्रावास रोड, रेलवे गेट, भगत सिंह चौक व कबूतर चौक पर दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटवाया है। नगर परिषद ने 15 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने काे लेकर नोटिस जारी किए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एसपी लोकेंद्र सिंह के निर्देश पर शहर में सुगम व सुरक्षित तथा निर्बाध यातायात व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुधवार को एसएचओ ट्रैफिक एसआई मुखत्यार सिंह तथा एमसीडी कर्मचारियों व अधिकारियों की टीम ने छात्रावास रोड, रेलवे गेट, भगत सिंह चौक तथा कबूतर चौक पर दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटवाया है।

इस दौरान अपनी दुकानों के आगे सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले 15 दुकानदारों को एमसीडी द्वारा नोटिस जारी किए गए। एसएचओ ट्रैफिक द्वारा दुकानदारों से अपील की गई कि शहर में निर्बाध व सुगम व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहयोग करें तथा आगे इस प्रकार से अतिक्रमण न करें।

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