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कैथल:सांसद के कठवाड़ को गोद लेने पर ग्रामीण बोले-होगा विकास

कैथल3 घंटे पहले
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कठवाड़ गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी का गांव को गोद लेने पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी द्वारा गांव गोद लिए जाने के बाद गांव में विकास कार्य पूरी गति पकड़ेंगे और गांव का पूरा विकास हाेगा। सभी ग्राम वासियों और वाइस चेयरमैन मुनीष ने इस दौरान गांव के विकास कार्यों का लेखा-जोखा भी सांसद ने सिंह सैनी के समक्ष रखा। सांसद नायब सिंह सैनी ने उनका धन्यवाद करने पहुंचे सभी लोगों से कहा कि यह तो उनके लिए सम्मान की बात है क्योंकि वे एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गांवों में तेज गति से विकास कार्य संपन्न होंगे और इसके लिए वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी व गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

वाइस चेयरमैन मुनीष कठवाड़ ने कहा कि यह उनके गांव के लिए गाैरवांवित करने वाले क्षण है कि इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में से सांसद नायब सिंह सैनी ने उनके गांव को सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चुना है। माैके पर सरपंच मेजर सिंह, पूर्व सरपंच जैसी , बीरभान, रामनाथ, प्यारे लाल ठेकेदार, भल्ले राम,जयभगवान, धीरा, मिडू व काला मौजूद रहे।

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