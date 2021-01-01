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सीवन:नलकूपों का पानी व्यर्थ बह रहा, निकासी ठप होने से लोग परेशान

सीवन3 घंटे पहले
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  • ग्रामीण बोले- जनस्वास्थ्य विभाग का पानी की बचत करने का संदेश झूठा

सीवन में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए 14 नलकूपों से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इसके बावजूद भी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। इससे ग्रामीणों में रोष है। गांव में पानी निकासी व्यवस्था सही न होने के कारण यह समस्या बढ़ी है।

ग्रामीणों के मुताबिक प्रतिदिन एक नलकूप से विभागीय आंकड़ों के अनुसार लगभग 36 हजार लीटर पानी निकल रहा है। इन आंकड़ों को देख तालाबों के आसपास बसी बस्ती के लोगों की नींद हराम हो गई। लेकिन हरियाणा सरकार व जन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा पानी की बचत करने के दावों की पोल खोल रहा है।

जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नलकूप चलाने व बंद करने का कोई निश्चित समय न होने के कारण लाखों लीटर पानी नालियों में व्यर्थ बहता रहता है। कस्बा सीवन में पेयजल सप्लाई के लिए विभाग द्वारा 14 नलकूप लगाए हुए हैं। एक नलकूप प्रतिदिन 36 हजार लीटर पानी निकालता है और 14 नलकूप से प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ लीटर पानी निकाल रहा है।

पानी की निकासी का कोई प्रबंध न होने और नलकूप समय पर न चलने के कारण पाइपलाइन लीक होने से मकानों की नीवों में जाकर मकानों को गिरा रहा है। वही नालियां ओवर फलों होने से पानी गलियों में बह रहा है।

ग्रामीण शामलाल, निर्मला, गुरनाम, मोनू, बलविंद्र सिंह, सतनाम सिंह, अशोक कुमार ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पेयजल सप्लाई के लिए समय निश्चित करना चाहिए। वही पानी का प्रेशर अधिक होने से पाइप लाइन लीक होने से भी बच सकती है।

सरपंच पवनदीप कौर ने बताया कि निकासी के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों से मिल पेयजल सप्लाई के लिए सुबह सांय समय निश्चित करने के बारे में बात करेंगे। ताकि जल ही जीवन को मानते हुए पानी को व्यर्थ बहने से रोका जा सके।

पेयजल सप्लाई का समय निश्चित किया जाएगा

सीवन में 15 नलकूप है और एक नलकूप एक घंटे में 36 हजार लीटर पानी निकालता है। एक दिन में एक नलकूप 6 घंटे चलता है और सभी नलकूप 6-6 घंटे चलते है। पेयजल सप्लाई के लिए समय निश्चित किया जाएगा ताकि पानी की बचत की जा सके इसके लिए सभी ओपरेटरों को सूचित किया जाएगा।

-हरि सिंह, जेई, जनस्वास्थ्य विभाग

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