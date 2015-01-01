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अपराध:महिला ने बेटी व खुद से छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज करवाया, समझौते के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे

कैथल4 घंटे पहले
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  • गांव के व्यक्ति पर दर्ज करवाया था केस, पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई तो महिला पर केस, फरार

गुहला थाना के तहत आने वाले एक गांव की महिला ने खुद व बेटी से छेड़छाड़ होने की बात कहते हुए गांव के ही व्यक्ति पर दो झूठे केस दर्ज करवा दिए। केस दर्ज होने के बाद उसने कथित आरोपी युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। केस वापस लेने की एवज में पांच लाख रुपए हड़प लिए। महिला के ब्लैकमेल से परेशान हुए व्यक्ति की पत्नी ने एसपी कैथल का शिकायत दी। मामले की जांच शुरू हुई तो ब्लैकमेल की परते खुलती गई।

पुलिस का कहना है कि जांच में छेड़छाड़ के दोनों केस फर्जी मिले। ब्लैकमेल करने के लिए महिला ने केस दर्ज करवाए हैं, उसने अपनी नाबालिग बेटी से भी झूठा केस दर्ज करवाया। ब्लैकमेल करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस ने ब्लैकमेल करने की धारा 384 व नाबालिग बेटी से केस दर्ज करवाने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। महिला फरार है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

25 अक्टूबर को आरोपी महिला की 15 वर्षीय बेटी की शिकायत पर थाना गुहला पुलिस ने थेह बुटाना निवासी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया था। नाबालिग का आरोप था कि आरोपी 20 अक्टूबर को शाम 4 बजे उसके घर में घुसा, जब वह नहा रही थी। उसे सैक्सुअल हरास किया, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट की धारा 323, छेड़छाड़ 354ए, 354सी, घर में घुसने की धारा 452, जान से मारने की धमकी देने पर 506 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ब्लैकमेल करने की आरोपी महिला ने कैथल के महिला थाना में भी 24 अक्टूबर को मारपीट, छेड़छाड़ करने, जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि रणजीत ने घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़े व छेड़छाड़ की। उसकी बाद वह महिला डीएसपी के पास भी शिकायत लेकर पहुंची थी।

क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करते हुए पांच लाख रुपए हड़पे थे। जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उस व्यक्ति की पत्नी ने एसपी को शिकायत दी थी कि उन्हें ब्लैकमेल करके रुपए हड़पे जा रहे हैं। पुलिस जांच शुरू हुई तो ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई। आरोपी महिला ने अपनी नाबालिग बेटी से भी झूठा केस दर्ज करवाया इसलिए आईपीसी 384 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। ब्लैकमेल करने वाली महिला को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एसआई बीरभान, एसएचओ थाना गुहला

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