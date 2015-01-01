पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बैठक:एलसीसी के समक्ष रख सकती हैं महिलाएं अपनी बात : गुप्ता

कैथल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न व यौन शोषण की घटनाओं को रोकने और समाधान के लिए लोकल कंपलेंटस कमेटी (एलसीसी) गठित की गई है। इसके साथ-साथ सभी विभागों में भी अब विभागाध्यक्ष इंटरनल कंपलेंटस कमेटी (आईसीसी) का गठन करेंगे। महिला उत्पीड़न संबंधी जिन शिकायतों का समाधान आईसीसी कमेटी में नहीं हो पाता है।

संबंधित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में एलसीसी कमेटी के समक्ष अपनी बात रख सकती हैं। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी पांखुरी गुप्ता ने लोक कंपलेंटस कमेटी की बैठक लेकर इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ उसे किसी प्रकार से दबाव में डाला जाता है।

वह महिला एलसीसी के समक्ष अपनी बात रख सकती है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी विभागों में गठित आईसीसी कमेटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाएगी। मौके पर पीओ कमलेश गर्ग, सुशीला शर्मा, खेमलता, अमर राविश, सोना देवी, मीनू रानी, निशा, राजीव शर्मा, गौरव जैन व सुमन मौजूद रहे।

अंंडर ट्रेनिंग आईपीएस हिमाद्री कौशिक को किया सम्मानित

पूंडरी थाना में नवनियुक्त थाना प्रभारी अंंडर ट्रेनिंग आईपीएस हिमाद्री कौशिक का आईएचआर संस्था के अध्यक्ष नवीन टाया व उसकी टीम ने स्वागत कर सम्मानित किया। आईएचआर के अध्यक्ष नवीन टाया रसीना ने कहा कि अंंडर ट्रेनिंग आईपीएस हिमाद्री कौशिक के पूंडरी में बतौर थाना प्रभारी पदभार संभालने से उन्हें पूंडरी क्षेत्र में फैले नशे व अन्य सामाजिक बुराइयों पर लगाम लगने की पूरी उम्मीद रहेगी। इस अवसर पर थाना प्रभारी पूंडरी आईपीएस हिमाद्री ने कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य है। युवा वर्ग पढ़ाई के साथ साथ खेलों में जरूर भाग लें। मौके पर बलराज, सोनू, सुक्रम जोगी, लवलीत, जीपा टाया, पवन पाल व सुर्या सहित अन्य मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें