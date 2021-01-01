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हड़ताल:बिजली सुधार अधिनियम 2020 को रद्द कराने को लेकर कर्मियों ने की हड़ताल

कैथल3 घंटे पहले
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  • सरकार की नीतियों से कर्मचारी परेशान: सतबीर

ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन से जुड़े कर्मचारियों ने मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल में हिस्सा लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन का दावा है कि हड़ताल में तकनीकी और ऑफिस में काम करने वाले 225 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनिट प्रधान सतबीर सैनी ने की व मंच संचालन यूनिट सचिव अमरदीप सिंह ने किया।

सर्कल सचिव सुरेश शर्मा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्मचारी वर्ग परेशान है। जिस कारण उन्हें हड़ताल जैसे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिजली सुधार अधिनियम 2020 रद्द किया जाए। किसान विरोधी नीति बिलों को वापस लिया जाए। मजदूर विरोधी श्रम कानून रद्द किए जाएं।

कर्मचारियों को कोरोना की आड़ में बिंद किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को समान काम समान वेतन लागू किया जाए। सरकारी विभागों को बेचना बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारी, किसान और मजदूर विरोधी फैसलों को वापस नहीं लिया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। माैके पर ब्लॉक प्रधान राम कुमार, बलदेव सिंह, ओम प्रकाश, रविंद्र कुमार, अजय कौशिक, एसकेएस प्रधान जरनैल सिंह, वरिष्ठ उप प्रधान ओमपाल, रघुवीर चहल, राजेंद्र नैन समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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