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कोरोना का कहर:ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों की भी हो रही कोरोना जांच, अब तक 76 मिल चुके संक्रमित

कलायत2 घंटे पहले
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प्रदेश में बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की जांच बढ़ा दी गई है। चिकित्सा अधिकारी डाॅ. प्रगति सिंह ने कहा कि कलायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस समय जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए आ रहा है, उसका ओपीडी में चेकअप बाद में किया जाता है, पहले कोविड का टेस्ट किया जाता है।

नमूना लेने के लिए विशेष तौर पर जहां टीम गठित की गई है, वहीं स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनाए जा रहे नए भवन में नमूना लिए जाने की पूरी व्यवस्था की हुई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दोपहर तक 40 से अधिक लोगों के कोविड के सैंपल लिए गए हैं। वहीं प्रसूति के लिए आने वाली गर्भवती महिला तथा किसी भी प्रकार की आपातकालीन अवस्था में यह नियम लागू नहीं है, बल्कि उसे सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि आने वाली महिला व मरीज को परेशानी का सामना न करना पड़े।

डाॅ. प्रगति ने लोगों से अपील की है कि वे जांच के लिए आगे आएं। विशेष तौर पर जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखते हैं, वे अपनी जांच जरूर करवाएं। उन्होंने बताया कि अब तक क्षेत्र के 8031 लोगों की कोरोना की जांच हो चुकी है और 76 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से भी 74 मरीज ठीक हो चुके हैं और सिर्फ 16 व19 नवंबर को पॉजिटिव मिले दो मरीजों का ही इलाज चल रहा है।

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