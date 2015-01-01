पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नशे पर काबू:गांव शिमला के पास पकड़ा अवैध शराब से भरा कैंटर, करीब 500 पेटी बरामद

कलायत4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
कलायत| थाना परिसर में खड़ा शराब का कैंटर।
  • कैंटर चालक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

सोनीपत में जहरीली शराब से मौतों के बावजूद प्रदेश में शराब की अवैध तस्करी जारी है। बृहस्पतिवार को सूचना मिलने के बाद कलायत पुलिस ने गांव शिमला के पास नाकाबंदी कर नरवाना की तरफ से आ रहे रहे शराब से भरा कैंटर पकड़ा। जांच करने पर कैंटर में करीब 500 पेटी शराब की मिली। पुलिस ने तस्कर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

थाना प्रभारी जयवीर ने बताया कि सायं करीब 4:30 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नरवाना की तरफ से अवैध शराब से भरा कैंटर कैथल की तरफ आ रहा है। सूचना के आधार पर एसआई मनवीर, एचसी सुरेश कुमार, एचसी कुलदीप, एचसी सूरजमल की टीम का गठन कर गांव शिमला के पास नाका लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा जब कैंटर को रुकवाया गया और कैंटर चालक से पूछताछ की गई तो कैंटर चालक कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। कैंटर में अवैध रूप से भरी शराब जब्त करते हुए चालक से पूछताछ की जा रही है।

फीस में गबन करके हड़पे 16 लाख रुपए क्लर्क व पियून पर केस

स्कूल फीस में करीब 16 लाख रुपए का गबन करने के आरोप में सीवन थाना पुलिस ने स्कूल क्लर्क व पियून के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाबा नागाजी एजुकेशन सोसाइटी सीवन के प्रधान अमरेंद्र सिंह खारा ने बताया। सोसाइटी सीवन पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चलाती है। 11 जुलाई 2020 को स्कूल में कार्यरत क्लर्क अंजू धीमान और पियून विजेंद्र कुमार के खिलाफ स्कूल फीस गबन करने की पुलिस थाना में शिकायत दी गई थी।

एसएचओ सीवन के सामने दोनों पक्षों की रजामंदी हुई कि सीए द्वारा वर्ष 2018-19 व 2019-20 की जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, वह दोनों पक्षों को मान्य होगी। एकाउटेंट द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई, उसके अनुसार क्लर्क अंजू धीमान द्वारा 2018-19 में 3 लाख 98 हजार 337 रुपए व 2019-20 में 12 लाख एक हजार 418 रुपए का गबन किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें