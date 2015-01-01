पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्माण कार्य:कस्बा निवासियों की वर्षों पुरानी मांग पर शुरू हुआ पशु अस्पताल व दवाखाने का निर्माण कार्य

कलायत2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • 48 लाख रुपए की लागत से होगा अस्पताल व दवाखाने का निर्माण, आवासीय बस्ती के पास अस्पताल बनवाना चाहते थे पशुपालक

कस्बा कलायत व बात्ता गांव के लोगों की पशु अस्पताल बनाने की वर्षों पुरानी मांग पर पंचायत विभाग ने अमल करते हुए अब निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2019 में कलायत नेशनल हाइवे पर स्थित अस्पताल को खंडहर घोषित किया जा चुका है। कस्बे के पशुपालक अस्पताल का निर्माण नेशनल हाईवे के पास न करवा कर किसी अन्य स्थान पर आवासीय बस्ती के पास करवाना चाहते थे।

लेकिन जमीन उपलब्ध न होने के कारण पशु अस्पताल का निर्माण जर्जर हो चुकी पशु अस्पताल की बिल्डिंग के पास ही करवाया जा रहा है। नए अस्पताल की नींव भराई का कार्य शुरू हो चुका है। पंचायत विभाग एसडीओ नवीन गोयत ने बताया कि कलायत में लंबे समय से पशुधन संरक्षण के लिए भवन का निर्माण पशु पालक दशकों से खंडहर भवन की समस्या से जूझ रहे थे। अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण पशुपालन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। करीब 6 माह में पशु अस्पताल व सरकारी दवाखाने का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

48 लाख की लागत से होगा पशु अस्पताल व दवाखाने का निर्माण: एसडीओ
पंचायत विभाग एसडीओ नवीन गोयत व जेई जयवीर ने बताया कि सरकारी पशु अस्पताल व दवाखाने का निर्माण पंचायत विभाग द्वारा बात्ता में सरकारी दवाखाने पर करीब 23 लाख 63 हजार रुपए वह पशु अस्पताल की बिल्डिंग पर 24 लाख 91 हजार हजार रुपए से निर्माण कार्य करीब 6 माह में पूरा करवा दिया जाएगा ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें